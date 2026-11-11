به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به ظرفیت‌های استان در سازگاری با شرایط اقلیمی خشک اظهار کرد: بهره‌گیری از دانش بومی، فناوری‌های نوین و مدیریت بهینه منابع آب می‌تواند محدودیت‌های اقلیمی را به فرصتی برای توسعه تولید و ایجاد ارزش افزوده تبدیل کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های نوین شیلاتی در شهرستان بافق افزود: مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب‌های شور و طرح احداث پایلوت‌های جدید پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از سیستم مداربسته (RAS)، زمینه توسعه یافته‌های تحقیقاتی و رفع موانع تولید را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: این زیرساخت‌ها با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و ارزش افزوده در منطقه دنبال می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان کشوری، نهادهای علمی و نمایندگان مجلس در پیشبرد این طرح‌ها، حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان آبزی‌پروری را زمینه‌ساز تقویت خوداتکایی اقتصادی و توسعه متوازن بخش کشاورزی استان دانست.