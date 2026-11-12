به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل واحدی، در نشست هم‌اندیشی دانشگاه علم و هنر در یزد اظهار کرد: ایجاد اشتغال در سطح کلان، وابستگی مستقیمی به نرخ رشد کشور دارد و این تصور که تنها دانشگاه مسئول اشتغال‌زایی در جامعه است، صحیح نیست.

وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی یکی از ارکان مهم اشتغال‌زایی است، افزود: تأمین زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن سایر عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال نیز اهمیت دارد و نمی‌توان همه مسئولیت این حوزه را بر عهده دانشگاه‌ها گذاشت.

واحدی بر ضرورت تناسب آموزش عالی با نیازهای جامعه تأکید کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه تکالیفی برای دانشگاه‌ها در این زمینه پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به سوق دادن ۴۰ درصد برنامه‌های آموزشی به سمت مهارت‌محوری اشاره کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها از طریق برنامه‌های مختلفی مانند کارورزی و بازدیدهای تخصصی، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند.

معاون آموزشی وزیر علوم با تأکید بر اهمیت عملکرد و خروجی دانشگاه‌های غیردولتی تصریح کرد: باید میان این دانشگاه‌ها بر اساس عملکردشان تفاوت قائل شد و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آنها مورد توجه قرار گیرد.

واحدی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اعتباربخشی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در نظر داریم این برنامه را از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی آغاز کنیم تا با توجه به مطالبات مطرح‌شده درباره تعدد مؤسسات آموزشی و کیفیت خروجی آنها، زمینه تداوم فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی کیفیت‌محور فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه یزد از نظر سرانه دانشجو به جمعیت در کشور اظهار کرد: یزد دومین استان کشور از این نظر است و اگرچه دانشگاه‌های استان از لحاظ کمی عملکرد قابل توجهی دارند، اما ضروری است با رویکرد مأموریت‌محوری و پاسخگویی سازماندهی شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: باید با جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و اتخاذ نگاهی بلندمدت، نظام آموزش عالی استان متناسب با نیازهای جامعه ساماندهی شود.

گفتنی است، معاون آموزشی وزیر علوم و هیئت همراه در ادامه این نشست از بخش‌های مختلف دانشگاه علم و هنر یزد بازدید کردند.