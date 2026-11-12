حجت‌الاسلام ناصر طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) سیره این بانوی بزرگوار را الگوی عملی جهاد تبیین، دفاع از ولایت و حق طلبی دانست و اظهار کرد: بالندگی جریان بیداری، روحیه خون‌خواهی و صیانت از آرمان‌های شهدا در جامعه مرهون درک عمیق بانوان و مادران متدین از معارف فاطمی است.

وی با اشاره به تجلی الگوی سوم زن مسلمان در جامعه گفت: بانوان فرهیخته، مبلغان و تشکل‌های دینی خواهران در استان همدان در خط مقدم دفاع از جبهه مقاومت و خون‌خواهی شهدای مظلوم قرار دارند و این حضور آگاهانه در قالب‌های فکری، حقوقی، اقتصادی و تربیتی نظیر برگزاری محافل اندیشه‌ورزی برای نسل جوان و مشارکت گسترده در پویش «ایران همدل» با اهدای طلا و دارایی‌ها ظهور یافته است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان سیاست بنیادین اداره کل تبلیغات اسلامی را مردمی سازی فعالیت‌های دینی و تقویت نقش مساجد و هیئات عنوان کرد و به تشریح برنامه‌های فرهنگی ایام فاطمیه در سطح استان پرداخت.

وی ادامه داد: برنامه اعزام مبلغان و مبلغات به مساجد شهری، روستایی و مراکز فرهنگی با محوریت رونق بخشی به روضه‌های سنتی، تحکیم بنیان خانواده و جهاد تبیین در دستور کار قرار گرفته است و ده‌ها موکب در معابر اصلی استان برای پذیرایی، پاسخگویی به شبهات، پرچم‌گردانی و توزیع محتوای معرفتی فعال شده‌اند.

حجت الاسلام طاهری به برگزاری نشست‌های تخصصی تشکل‌های بانوان با محوریت خطبه فدکیه، بصیرت فاطمی، رسالت زن مسلمان در عصر مقاومت و پیوند آن با مکتب ایثار و شهادت اشاره کرد و افزود: همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) مجالس سوگواری مساجد و هیئات استان به عطر حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام معطر می‌شود تا جلوه‌ای از تجدید بیعت مردم با آرمان‌های آنها رقم بخورد.

وی در پایان ایام فاطمیه را بهترین بستر برای تبیین حقایق و خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن دانست و از مبلغان، مداحان، مدیران هیئات و فعالان رسانه‌ای خواست تا با تمرکز بر امیدآفرینی، تقویت انسجام اجتماعی و برجسته‌سازی نقش جوانان و بانوان فضای جامعه را به تجلیگاه معرفت، حماسه و عهد با شهدا تبدیل کنند.