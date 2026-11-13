به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری ظهر جمعه در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) که در روستای اسپومحله برگزار شد ضمن تسلیت این مصیبت به محضر امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب و شیعیان و ارادتمندان اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، به تشریح بخش‌هایی از خطبه فدکیه پرداخت و فلسفه برخی از احکام و آموزه‌های اسلامی را از منظر آن حضرت تبیین کرد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در خطبه فدکیه به حکمت تشریع احکام الهی اشاره کرده‌اند، اظهار کرد: ایمان به خداوند برای پاک‌سازی انسان از پلیدی شرک قرار داده شده است؛ چراکه همان‌گونه که در زندگی انسان نجاست‌های ظاهری وجود دارد، آلودگی‌های باطنی نیز وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها کفر و شرک است و آثار و پیامدهای آن می‌تواند سعادت ابدی انسان را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بسیاری از گرفتاری‌ها، مفاسد و ظلم‌هایی که در طول تاریخ بر بشر تحمیل شده، ریشه در شرک دارد. شرک تنها به پرستش بت و سجده در برابر غیر خدا محدود نمی‌شود، بلکه در مراتب پنهان‌تر، اطاعت از خواسته‌های نفسانی و ترجیح دادن اراده انسان بر فرمان الهی نیز می‌تواند زمینه‌ساز انحراف باشد.

طاهری با اشاره به جایگاه نماز در منظومه احکام اسلامی بیان کرد: یکی از حکمت‌های وجوب نماز، زدودن تکبر و خودبرتربینی از وجود انسان است. سجده در برابر خداوند، روحیه غرور و نخوت را در انسان می‌شکند و به وی یادآوری می‌کند که در برابر پروردگار عالم بنده‌ای نیازمند است.

وی همچنین زکات و واجبات مالی را از عوامل مهم تزکیه نفس دانست و گفت: انسان برای رشد معنوی باید بتواند از تعلقات دنیوی فاصله بگیرد و بخشی از دارایی خود را در راه خدا هزینه کند. پرداخت زکات و انجام واجبات مالی، علاوه بر تزکیه روح، موجب برکت در روزی می‌شود؛ هرچند ممکن است در ظاهر از میزان دارایی انسان کاسته شود.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به فلسفه روزه افزود: روزه یکی از راه‌های تقویت و تثبیت اخلاص در بندگی خداوند است؛ زیرا این عبادت بیش از آنکه جنبه ظاهری داشته باشد، به نیت و اراده درونی انسان وابسته است و فرد روزه‌دار باید در خلوت و آشکار بر عهد بندگی خود پایبند بماند.

طاهری با بیان اینکه حج نیز با هدف تقویت دین و استحکام ارکان اسلام تشریع شده است، اظهار کرد: اجتماع عظیم مسلمانان از کشورهای مختلف در مراسم حج، جلوه‌ای از قدرت و انسجام امت اسلامی است و می‌تواند موجب تقویت جایگاه اسلام و افزایش همبستگی میان مسلمانان شود.

وی عدالت را از دیگر محورهای مورد تأکید در خطبه فدکیه برشمرد و تصریح کرد: یکی از آثار عدالت، نزدیک شدن دل‌ها به یکدیگر و ایجاد نظم و انسجام در جامعه است. در جامعه‌ای که عدالت حاکم باشد، زمینه کینه‌ورزی و دشمنی کاهش می‌یابد؛ اما گسترش ظلم، حتی کسانی را که خود به دیگران ستم می‌کنند، در معرض آسیب قرار می‌دهد.

امامت اهل‌بیت(ع)؛ راهکار مقابله با تفرقه

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تمرکز بر دو فراز پایانی خطبه فدکیه، امامت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را محور سامان‌یافتگی دین و جلوگیری از اختلافات امت اسلامی دانست و گفت: حضرت زهرا(س) در این خطبه، اطاعت از اهل‌بیت(ع) را عامل استقرار و انسجام دین و امامت آنان را مایه مصونیت جامعه اسلامی از تفرقه معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مسلمانان در مسیر اطاعت از اهل‌بیت (علیهم‌السلام) حرکت می‌کردند، امروز شاهد این حجم از پراکندگی، اختلافات و شکل‌گیری فرقه‌های متعدد در جهان اسلام نبودیم. امامت اهل‌بیت(ع) می‌تواند محور وحدت مسلمانان باشد و جامعه اسلامی را از اختلاف و چنددستگی دور کند.

طاهری با اشاره به پیامدهای فاصله گرفتن مسلمانان از مکتب اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که امت اسلامی با وجود برخورداری از قدرت و گستره جغرافیایی وسیع، به دلیل اختلافات و تفرقه، بخش مهمی از انسجام و اقتدار خود را از دست داده است و دشمنان نیز از همین شکاف‌ها برای اعمال نفوذ و سلطه بهره برده‌اند.

وی با انتقاد از وابستگی برخی حکام کشورهای اسلامی به قدرت‌های خارجی، به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره عربستان اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای مسلمانان مایه سرشکستگی است که کشوری با جایگاه مهم در جهان اسلام، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی سکوت کند و منافع خود را در همراهی با آنان ببیند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات منطقه و نقش مردم یمن اظهار کرد: امروز مردم یمن با وجود برخورداری از امکانات محدود، در برابر قدرت‌های برخوردار از حمایت آمریکا ایستادگی می‌کنند و این تحولات نشان می‌دهد که اتکای صرف به ثروت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی نمی‌تواند تضمین‌کننده اقتدار و امنیت باشد.

مکتب فاطمی؛ درس دفاع از حق و مقاومت

طاهری با اشاره به جایگاه تاریخی حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از امامت و ولایت بیان کرد: شهادت آن حضرت و ایستادگی ایشان در برابر انحراف، برای تثبیت حقانیت اهل‌بیت(ع) در تاریخ بود. حضرت زهرا(س) با تحمل مظلومیت و فداکاری، درس دفاع از حق و پایبندی به ولایت را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشتند.

وی محبت اهل‌بیت(ع) را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی دانست و افزود: برخورداری از محبت و ولایت ائمه اطهار(ع) نعمتی ارزشمند است که نباید در کنار مشکلات و گرفتاری‌های زندگی از اهمیت آن غافل شد؛ چراکه داشتن این سرمایه معنوی، از بزرگ‌ترین داشته‌های انسان به شمار می‌رود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: به برکت مکتب اهل‌بیت(ع)، انقلابی در کشور شکل گرفت که زمینه استقرار نظامی مبتنی بر این مکتب را فراهم کرد و امروز ملت ایران خود را پرچمدار مبارزه با ظلم و سلطه‌طلبی در جهان می‌داند.

طاهری با بیان اینکه ملت ایران در سال‌های گذشته با جنگ، تحریم و فشارهای مختلف مواجه بوده است، تصریح کرد: دشمنان ظلم‌های بسیاری به ملت ایران روا داشته‌اند و حتی رهبر کشور را به شهادت رسانده‌اند، اما ایستادگی بر اصول و ارزش‌های این مکتب موجب عزت و سربلندی ایران شده است.

وی تأکید کرد: اگر ملت ایران مسیر مقاومت و پایداری را ادامه دهد، علاوه بر دستیابی به پیروزی‌های بیشتر، زمینه غلبه بر مشکلات داخلی و حل مسائل کشور نیز فراهم خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان، با اشاره به اینکه سیره حضرت زهرا(س) درس شهادت، دفاع از حق و روشنگری را به جامعه اسلامی آموخته است، از حضور عزاداران و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم سوگواری قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همگان در مسیر شناخت و پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) ثابت‌قدم بمانند.