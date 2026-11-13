به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که ایران خود را برای دور جدیدی از درگیری با رژیم صهیونیستی آماده می‌ کند. این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با واقعیتی رو به ‌رو هستند که با اظهارات یک سال گذشته مقامات آنها درباره توانمندی ‌های نظامی ایران در تضاد است.

بر اساس این گزارش، ایران همچنان ماهانه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید می‌کند و مقادیر زیادی موشک بالستیک دیگر نیز در اختیار دارد. این اطلاعات با اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا در تضاد است و نشان می ‌دهد تهران همچنان به تقویت توانمندی ‌های نظامی خود ادامه می ‌دهد.

این روزنامه اعتراف کرد که فرسوده نامیدن کشور ایران در شرایط کنونی سخت است چرا که تهران خود را برای رویارویی جدید آماده می ‌کند و همزمان درگیر «جنگ اعصاب» با رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده که با اظهارات متقابل و نمایش قدرت همراه است. تهران از وضعیت سیاسی آمریکا و دوره اردک لنگ دونالد ترامپ و همچنین بحران سیاسی اسرائیل استفاده می کند.

معاریو همچنین مدعی وجود اختلاف میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نحوه برخورد با ایران شد. نتانیاهو به دنبال آغاز دور جدیدی از رویارویی با ایران است اما ترامپ پس از شکست در انتخابات میان دوره‌ ای کنگره آمریکا، در حال بازنگری در محاسبات خود است.

این روزنامه همچنین درباره توان اقتصادی و نظامی رژیم صهیونیستی برای مواجهه با چالش ‌های پیش رو ابراز تردید کرد و نوشت که پس از بیش از سه سال جنگ، مشخص نیست کسری بودجه سالانه ۱۲ میلیارد شِکِلی اجازه دهد این رژیم همزمان از عهده همه چالش ‌های اقتصادی و تقویت توان نظامی خود برآید.