به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کمیسیون اروپا اعلام کرد که بعد از امضای یک طومار از سوی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار شهروند اروپایی، توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را بررسی خواهد کرد.

شهروندان اروپایی با امضای این طومار خواهان تعلیق روابط تجاری و سیاسی با رژیم صهیونیستی شدند.

کمیسیون اروپا در بروکسل اعلام کرد این طومار در مجموع یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۱۰۴ امضای تایید شده از سوی شهروندان ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا دارد.

بر اساس مقررات طرح های شهروندی اروپا، کمیسیون مذکور موظف است پس از دریافت ابتکارات واجد شرایط، روند بررسی آن را آغاز کند و ظرف ۶ ماه پاسخ دهد. این کمیسیون اعلام کرد که پاسخ رسمی خود را حداکثر تا ۱۲ مه ۲۰۲۷ منتشر خواهد کرد.

توافقنامه همکاری مذکور مربوط به سال ۱۹۹۵ امتیازات تجاری ویژه ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهد و از زمان آغاز جنایات اسرائیل در نوار غزه درخواست ها برای تعلیق آن افزایش یافته است.