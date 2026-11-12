به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کسری بودجه فدرال این کشور در نخستین ماه سال مالی ۲۰۲۷، یعنی اکتبر، به ۴۰۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار، معادل ۴۲ درصد، افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کسری در شرایطی ثبت شده که درآمدهای دولت به ۳۶۹ میلیارد دلار کاهش یافته و هزینه‌های فدرال با ثبت رکوردی بی‌سابقه برای ماه اکتبر به ۷۷۳ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش هزینه‌های دولت آمریکا عمدتاً ناشی از پرداخت کمک‌های حمایتی به بخش کشاورزی و رشد مخارج نظامی بوده است. بخشی از هزینه‌های نظامی نیز به پرداخت مطالبات معوق ناشی از تعطیلی دولت در سال گذشته، عملیات نظامی، نگهداری و تعمیرات و خرید تجهیزات اختصاص داشته است.

همچنین هزینه بهره بدهی فدرال آمریکا در این ماه به ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد می‌کند.

در مقابل، درآمدهای دولت تا حدی به دلیل کاهش خالص درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی و افت مالیات‌های انفرادی که از منبع درآمد کسر نمی‌شوند، کاهش یافته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که با تعدیل آثار تقویمی، کسری بودجه این کشور در اکتبر به ۲۸۵ میلیارد دلار می‌رسید که همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.