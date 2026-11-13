به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، در پی استفاده از بمب‌های ساخت آمریکا در حمله به بیمارستان ناصر در خان‌یونس در جنوب نوار غزه، مطالبات بین‌المللی برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی بار دیگر مطرح شد.

در این حمله که نزدیک به نیمه‌شب رخ داد، ۶ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند که در میان آن‌ها پزشکان و بیماران نیز حضور داشتند.

دیلان ویلیامز، معاون امور دولتی مرکز سیاست‌های بین‌المللی، در واکنش به این حمله شعار «تحریم تسلیحاتی همین حالا» را سر داد؛ فراخوانی که بازتاب گسترش خواست‌ها برای توقف پشتیبانی نظامی آمریکا از اسرائیل در سایه ادامه هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و کشته‌شدن غیرنظامیان و کادر بهداشت و درمان است.

تروور بول، تحلیل‌گر بنیاد «خدمات پژوهش تسلیحات»، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعلام کرد تصاویر و ویدئوهای محل انفجار بقایای دو بمب هوا پرتاب هدایت‌ شونده دقیق با وزن ۲۵۰ پوند را نشان می‌دهد که در آمریکا ساخته شده‌اند.

پایگاه «کامان دریمز» نیز با اشاره به حجم حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل گزارش داد بر اساس داده‌های شورای روابط خارجی، قوانین تصویب‌ شده از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم ۱۶.۳ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم را در اختیار این رژیم قرار داده و نیروهای مسلح آن سالانه ۳.۸ میلیارد دلار دیگر نیز از آمریکا دریافت می‌کنند.

این پایگاه افزود که دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور پیشین و کنونی آمریکا، از جنگ اسرائیل در غزه دفاع کرده‌اند، هرچند بیمارستان‌ها، خبرنگاران، امدادگران و کودکان هدف قرار گرفته‌اند و تل‌آویو بارها بمباران مراکز درمانی را با ادعای استفاده نظامی حماس از این اماکن توجیه کرده است.

ایمن ابوعبید، پزشک جراحی که خود در این حمله زخمی شد، به گاردین گفت ارتش (رژیم) اسرائیل هیچ هشدار پیشینی برای تخلیه بیماران و کادر درمان نداده است.

به گفته وی، همه بیماران بخش جراحی در انتظار عمل بودند و بمباران در ساعتی رخ داد که باید خوابیده باشند. این پزشک با توصیف صحنه‌های تخریب و مجروحیت در داخل بیمارستان گفت انفجار موجب انتشار دود غلیظ و آتش‌سوزی در اتاق‌ها و شیون و ناله زخمیان شد و شماری از اعضای کادر درمان نیز بر اثر ترکش در نقاط مختلف بدن مجروح شدند.

حاجه لحبیب، کمیسر اروپایی امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران، با تأکید بر اینکه بیمارستان‌ها بر پایه حقوق بشردوستانه بین‌المللی مصونیت دارند و نباید هدف نظامی باشند، خواستار انجام تحقیقات سریع، مستقل و بی‌طرف برای تضمین پاسخگویی و حمایت از غیرنظامیان شد.

درهمین حال، «کامان دریمز» به شهادت رزق ابوشعیره، جراح ۵۲ ساله، اشاره کرد که در مستند «پزشک آمریکایی» درباره فعالیت پزشکان آمریکایی در غزه حضور یافته بود. فیروز سیدهوا، جراح آمریکایی حاضر در این مستند، گفت ابوشعیره هنگام کار در بیمارستان و در پی بمباران اتاق به‌هوش‌آوری جراحی مجتمع پزشکی ناصر به شهادت رسید و این رویداد بار دیگر مسئولیت دولت آمریکا در پشتیبانی نظامی از اسرائیل را مطرح می‌کند؛ دولتی که به گفته او حق ندارد آمریکایی‌ها را به تأمین مالی کشتار پزشکان و کودکان در فلسطین و هیچ جای دیگر مجبور کند.