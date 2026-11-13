به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و برای تعالی انسان‌ها و فراهم کردن زندگی سرشار از معنویت و سلامت برای بشریت شکل گرفته است. این انقلاب با نفس روحانی امام امت جان گرفت و شهدا پیشتازان مسیر آن هستند.

وی افزود: شهیدان در این مسیر به دنبال فوز عظیم هستند که نماد آن در پیروزی بر خصم و طی طریق شهادت تجلی پیدا می‌کند. افتخار رزمندگان و شهدای گمنام ما این است که رهپوی راه حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) هستند.

دشمن در جنگ‌های اخیر ناچار به حضور مستقیم شد

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حرکت انقلاب اسلامی دشمن را مستأصل کرده است، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، این دشمن بود که رأساً وارد صحنه شد؛ چراکه مشاهده کرد عوامل و نوکرانش دیگر نمی‌توانند صحنه‌گردان مقابله با انقلاب اسلامی باشند و به همین دلیل خود در برابر انقلاب قد علم کرد.

ایزدی با اشاره به نقش فرماندهان و شهدای نیروهای مسلح در دفاع از کشور گفت: سرداران شهید سلامی، رشید، باقری، شادمانی، پرافتخار و حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان و رزمندگان چه کردند؟ این عزیزان دژی پولادین و پیروزمند برای ملت ایران برپا ساختند.

توان موشکی ایران با اتکال به خداوند در برابر دشمن ایستاده است

وی با اشاره به توانمندی موشکی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: فرماندهان موشکی ما که در خط مقدم هستند، می‌گویند موشکی با سر جنگی دو تُنی را به مسافت حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر روانه می‌کنیم و برای دستیابی به این توانمندی تلاش کرده‌ایم؛ اما اعتقاد ما این است که «وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ»؛ این خداوند است که دشمن را در هم می‌شکند و ما اصابت موشک به نقطه هدف را نیز حرکتی به اذن‌الله می‌دانیم.

ناوهای هواپیمابر آمریکا صدها کیلومتر از مرزهای آبی ایران فاصله گرفته‌اند

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به وضعیت دشمن در منطقه گفت: امروز بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا با چالش‌هایی مواجه شده و صدای رزمندگان و نیروهای حاضر در ناوهای هواپیمابر آن از کاهش روحیه بلند شده است؛ به‌گونه‌ای که جرأت نزدیک شدن به مرزهای آبی ایران اسلامی را ندارند و صدها کیلومتر فاصله می‌گیرند.

ایزدی ادامه داد: پایگاه‌های دشمن در منطقه آماج حملات رزمندگان اسلام قرار گرفته‌اند و می‌بینیم که دشمن هم در دریا و هم در خشکی از حرکت الهی رزمندگان اسلام در هراس است. آنها اذعان می‌کنند که سرمایه موشکی‌شان به‌شدت کاهش پیدا کرده و شرایط کنونی، زلزله‌ای ژئوپلیتیکی برای آنها به وجود آورده است.

حضور مردم در تشییع شهدا پیام ایستادگی ملت ایران به دشمن است

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: پیام این تشییع این است که ملت ما پس از ۴۶ سال همچنان به استقبال شهدا می‌آیند. این شهدا چه کردند؟ آنها در برابر کسانی که به کشورمان تجاوز کرده بودند، برخوردی پیروزمندانه داشتند و پیروزی را برای ملت ما به ارمغان آوردند.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ملت ما، ملت شهادت است و در برابر هرگونه تجاوزی تا آخر می‌ایستد. مردم ما در میدان نشان دادند که ایستاده‌اند؛ زنان ما نیز در میدان حضور پیدا کردند و نشان دادند که تا آخر پای کار کشور هستند.

ایزدی خاطرنشان کرد: بدون تردید، نظامی که متکی به مردم باشد و مردمی که در صحنه حضور داشته باشند و نخواهند کشورشان نابود شود، سرمایه‌هایشان از بین برود و حاصل زحمات شهدا از دست برود، پیروز خواهند بود.

وی در پایان گفت: دشمن بداند که مردم ما ایستاده‌اند و بیش از این نیز ایستادگی خواهند کرد.