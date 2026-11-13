نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی جمعه و شنبه در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی این دو روز وزش باد و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه به‌تدریج افزایش ابر همراه با وزش باد و دوشنبه با عبور امواج کم‌ارتفاع، جو ناپایدار و از ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از مناطق بویژه نوار مرکزی بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌گردد.

وی افزود: از لحاظ دمایی روند نسبی ۱ الی ۳ درجه‌ای افزایش دما قابل انتظار خواهد بود.

داداشی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه بام با کمینه دمای منفی ۶ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد منفی ۳ و بیشینه آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.