به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح امروز جمعه در بازدید از پروژه‌های گردشگری افلاک، با اشاره به اظهارات پیشین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی مقام‌های آمریکایی درباره محو تمدن‌های مصر و ایران اظهار داشت: آنچه امروز در ایران مشاهده می‌شود، بیانگر شکوه و پایداری تمدنی است که از میان رفتنی نیست.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران افزود: تمدن ایرانی با عقبه‌ای ۳۶ هزار ساله، از دوران شکار و کشاورزی تا امروز امتداد یافته و این پیشینه نشان می‌دهد که تمدن ایران همچنان استوار و پابرجا خواهد ماند.

پروژه‌های گردشگری افلاک؛ الگویی برای پیوند میراث‌فرهنگی و زندگی اجتماعی

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر و برنامه‌های سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، برای طراحی و پیگیری پروژه‌های گردشگری افلاک عنوان کرد: این مجموعه بخشی از زندگی روزمره و اجتماعی مردم است و با معیشت و تفریح آنان ارتباط دارد؛ از این رو می‌تواند الگویی برای پیوند میراث‌فرهنگی با زیست اجتماعی مردم باشد.

ربیعی با بیان اینکه این طرح‌ها نمونه‌ای از گسترش حضور میراث‌فرهنگی در زندگی روزمره جامعه است، افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند تحولات قابل‌توجهی در زمینه جذب گردشگر ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی و تمدنی نباید صرفاً به فضای موزه‌ها محدود شود، گفت: تاریخ و تمدن ایران باید در معرض دید عموم قرار گیرد و به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در حریم و محدوده سایت تاریخی فلک‌الافلاک، با پیگیری ویژه استاندار لرستان، نقش مهمی در توسعه گردشگری استان خواهد داشت.