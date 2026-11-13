حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان از استان‌های پیشتاز کشور در زمینه پرداخت زکات است و شهرستان اردستان نیز در سال‌های گذشته چندین مرتبه رتبه نخست استانی را در این زمینه کسب کرده و همچنان از شهرستان‌های موفق در حوزه جمع‌آوری و پرداخت زکات به شمار می‌رود.

وی افزود: با وجود خشکسالی‌های پیاپی در استان، مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ، پرداخت زکات واجب و مستحب از سوی مردم همچنان روند افزایشی داشته و امسال نیز شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم.

رئیس شورای زکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان زکات در سطح استان جمع‌آوری شده است و امیدواریم این رقم تا پایان سال به حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان برسد که در مقایسه با سال گذشته رقم قابل قبول و قابل توجهی خواهد بود.

رنجبر تصریح کرد: میزان جمع‌آوری زکات در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که با توجه به مشکلات کشور، تبعات جنگ و خشکسالی‌های مستمر، پیش‌بینی می‌شد امسال با کاهش یا توقف روند رشد پرداخت زکات مواجه شویم.

وی بیان کرد: خوشبختانه مردم با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌ها همچنان به این فریضه الهی توجه دارند و باور ما این است که فرهنگ پرداخت زکات به‌تدریج در جامعه نهادینه می‌شود و مردم رغبت بیشتری برای انجام این واجب دینی پیدا خواهند کرد.

رئیس شورای زکات استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان‌هایی که دارای فرمانداری هستند و همچنین در برخی بخش‌ها، شوراهای زکات تشکیل شده و این شوراها به‌صورت مستمر مسائل و برنامه‌های مرتبط با جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات را پیگیری می‌کنند.

رنجبر یادآور شد: در سطح شهرستان‌ها نیز جلسات شورای زکات به‌صورت منظم برگزار می‌شود و شخصاً هر سال دست‌کم دو مرتبه در این جلسات حضور پیدا می‌کنم تا مسائل و موضوعات مربوط به ترویج فرهنگ زکات و تقویت مشارکت مردم مورد بررسی قرار گیرد.