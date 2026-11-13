به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت صبح امروز جمعه، ۲۲ آبان در سفر به منطقه ویژه انرژی پارس از روند بازسازی پالایشگاه سوم پارس جنوبی که در اثر حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی آسیب‌دیده بود، بازدید کرد.

سکوی D فاز ۱۴ پارس جنوبی که شامگاه ۱۹ آبان دچار حادثه حریق شده بود که با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی و ایمنی به‌سرعت مهار شد.

در سخت‌ترین شرایط برای ایران ایستاده‌ایم

به گزارش وزارت نفت، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در بازدید میدانی از سکوی D فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی گفت: ما در سخت‌ترین شرایط برای ایران ایستاده‌ایم. گاز در دشوارترین شرایط تولید می‌شود و به‌دست مردم می‌رسد.

وی افزود: خوشبختانه همه کارکنان سکو که دچار حریق شده بود نجات یافتند.

بورد تصریح کرد: به‌زودی کار را در این سکو ادامه خواهیم داد و میزان گاز ازدست‌رفته این سکو توسط سکوهای دیگر جبران شده است.