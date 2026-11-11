به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حادثه رخ‌داده در یکی از سکوهای بالادستی متعلق به شرکت ملی نفت ایران گفت: ارتباط، هماهنگی و مدیریت یکپارچه میان مجموعه‌های نفت و گاز بسیار کمک کرد تا پایداری شبکه گاز کشور حفظ شود.

وی با تشریح شرایط مصرف گاز در آبان افزود: با توجه به گذار از فصل گرم به فصل سرد، به‌طور معمول در این مقطع شرایطی را تجربه می‌کنیم که مقدار واقعی مصرف گاز در برخی مواقع، اندکی بیش از پیش‌بینی‌هاست.

مصرف ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری کشور

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حجم مصرف گاز در استان تهران و سراسر کشور تصریح کرد: صبح امروز، مصرف گاز در استان تهران به نصاب ۹۵ میلیون مترمکعب رسید و در کل کشور نزدیک به ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف شد.

بر اساس اعلام وزارت نفت، توکلی با دعوت از مردم برای پیوستن به پویش ۲۰ درجه گفت: تأکید و درخواست از هم‌وطنان این است که با پیوستن به این پویش کمک کنند تا پاییز و زمستان پایداری در حوزه گازرسانی داشته باشیم.

در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی، عملیات مهار آتش با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی و ایمنی انجام و حریق کنترل شده است. هم‌زمان با مهار حریق، بلافاصله عملیات تخلیه سکو در دستور کار قرار گرفت.