به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سپهدار عباس‌زاده، جزئیات حادثه آتش‌سوزی در سکوی SPD۱۴D پارس جنوبی، عملیات امداد و نجات ۱۷ نفر از کارکنان این سکو، چگونگی مهار آتش و برنامه‌های بررسی علت حادثه و بازگرداندن سکو به چرخه تولید را تشریح کرد.

وی در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در سکوی SPD۱۴D پارس جنوبی گفت: ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه (۱۹ آبان) حادثه آتش‌سوزی در بخش جنوبی سکوی SPD۱۴D رخ داد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، نشست کمیته مدیریت بحران شرکت نفت و گاز پارس تشکیل شد و عملیات امداد، نجات و اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس افزود: کارکنان مستقر در این سکوی فراساحلی، با اتکا به آموزش‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی موجود و با اقدام به‌موقع، موفق شدند تولید سکو را متوقف، گاز موجود در سکو را تخلیه و درنهایت با استقرار در محل قایق‌های نجات، در صحت و سلامت کامل سکو را ترک کنند.

عباس‌زاده با اشاره به نامساعدبودن شرایط جوی در زمان وقوع حادثه، توضیح داد: در آن زمان دریا به‌شدت متلاطم بود و با وزش باد شدید و موج‌هایی به ارتفاع حدود چهار متر روبه‌رو بودیم؛ باوجوداین، شناسایی و مدیریت ریسک‌های مربوطه بلافاصله پس از تشکیل کمیته مدیریت بحران انجام شد و شناورهای امدادی برای انجام عملیات اطفای حریق و امدادرسانی به کارکنان به منطقه اعزام شدند. همچنین، با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و بخش بنادر این سازمان، از شناورهای عبوری در کریدور دریایی خلیج فارس نیز برای مشارکت در عملیات درخواست کمک شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده، یک فروند بالگرد حامل تیم پشتیبان نیز به منطقه اعزام شد، اما به دلیل اطمینان‌نداشتن از ایمنی کامل سکو برای نشست بالگرد، امکان فرود و استقرار تیم پشتیبان فراهم نشد و بالگرد ناگزیر به خشکی بازگشت.

نجات ۱۷ تن از کارکنان در شرایط دشوار دریایی

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با تشریح روند عملیات نجات کارکنان سکوی فراساحلی SPD۱۴D بیان کرد: عملیات امداد و نجات به‌صورت مستمر ادامه داشت و هم‌زمان، اطفای حریق نیز عملیاتی شد و سرانجام حدود ساعت ۵ بامداد، پس از چندین ساعت تلاش، قایق نجات حامل ۱۷ تن از همکارانمان با استفاده از طناب به شناور امدادی مهار شد.

عباس‌زاده افزود: از آنجا که به‌ دلیل ارتفاع زیاد موج‌ها، امکان انتقال مستقیم کارکنان از قایق نجات به شناور امدادی وجود نداشت، تصمیم گرفته شد قایق نجات به شناور اصلی متصل شود و با توجه به جهت جریان آب، به‌سمت جزیره لاوان حرکت کند.

وی درباره تازه‌ترین وضع انتقال کارکنان گفت: طبق آخرین تماسی که برقرار شد، شناور در فاصله حدود ۱۵ مایلی جزیره لاوان قرار داشت و به محدوده‌ای رسیده بود که شرایط دریا تا حدودی آرام‌تر شده بود، بنابراین انتقال همکاران از قایق نجات به شناور اصلی انجام و خوشبختانه حال همگی مساعد گزارش شده است.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: بااین‌حال، برای ارائه خدمات مورد نیاز به آنان، هماهنگی‌های لازم با مجموعه بهداشت و درمان و دیگر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است و نیروهای مربوطه آماده‌اند تا پس از رسیدن شناور، اقدام‌های موردنیاز را انجام دهند.

عباس‌زاده تصریح کرد: مهم‌ترین و نخستین اولویت شرکت نفت و گاز پارس، نجات جان همکاران بود که این مأموریت با موفقیت انجام شد. کارکنان حدود ۱۵ ساعت در شرایط دشوار دریایی قرار داشتند و با وجود بروز دریازدگی، خوشبختانه موردی از مصدومیت گزارش نشده است. دریازدگی در چنین شرایطی طبیعی است و امیدواریم همکاران بعدازظهر امروز با سلامت کامل به بندر نخیلو در نزدیکی جزیره لاوان برسند.

مهار کامل آتش‌سوزی

وی درباره روند اطفای حریق نیز گفت: عملیات مهار با هدف نجات سکو و تأسیسات از حریق به‌موازات عملیات امداد و نجات آغاز شد و درنهایت حریق به‌طور کامل مهار شد.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به توقف تولید سکوی SPD۱۴D تصریح کرد: میزان تولید این سکو حدود ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز بود که این مقدار با استفاده از ظرفیت تولید دیگر سکوها جبران شده است. بنابراین، درمجموع تغییری در مقدار تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی ایجاد نشده است و با کاهش تولید گاز از این میدان روبه‌رو نیستیم؛ به بیان دیگر، تولید ازدست‌رفته بلافاصله جبران شده است.

بررسی علت حادثه پس از بهبود شرایط جوی

عباس‌زاده درباره اقدام‌های انجام‌شده برای بررسی وضع سکو و شناسایی علت حادثه گفت: از صبح امروز تلاش‌هایی برای اعزام بالگرد و حضور تیمی کارشناسی برای بررسی وضع سکو و شناسایی علت حادثه انجام‌، اما بارندگی شدید و وزش باد تاکنون مانع از انجام این مأموریت شده است.

وی افزود: امیدواریم در ساعات ابتدایی بعدازظهر و با بهبود شرایط جوی، مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی، امکان حضور تیم کارشناسی در سکوی حادثه‌دیده میسر شود تا وضع تأسیسات از نزدیک بررسی شود. پس از انجام این بررسی‌ها نیز درباره چگونگی بازگرداندن سکو به چرخه تولید تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به پرسشی درباره عملیات امدادرسانی توضیح داد: این سکو حدود ۱۰۰ کیلومتر از ساحل فاصله دارد و افرادی که در حوزه عملیات دریایی فعالیت می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که شرایط نامساعد جوی تأثیر مستقیمی بر سرعت و امکان تردد شناورها دارد.

عباس‌زاده ادامه داد: در شرایط عادی و زمانی که دریا آرام و بدون موج باشد، شناورهای تندرو می‌توانند در حدود سه ساعت از ساحل به منطقه برسند؛ این زمان برای شناورهای سنگین حدود ۶ تا ۷ ساعت است. بااین‌حال، در شرایط توفانی شب گذشته و با وجود موج‌هایی به ارتفاع چهار متر، وضع کاملاً متفاوت بود.

وی گفت: نخستین شناور امدادی این شرکت در محدوده سکوها حضور داشت، اما برای رسیدن به سکوی SPD۱۴D باید حدود ۳۰ کیلومتر در محدوده دریایی حرکت می‌کرد، که با توجه به اینکه موج‌ها از پهلوی شناور برخورد می‌کردند، حرکت آن بسیار دشوار بود و همین مسئله زمان رسیدن شناور به محل حادثه را افزایش داد.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: در چنین شرایط نامساعد دریایی، رساندن شناورها به محل حادثه و نجات همکارانمان مهم‌ترین اولویت بود و لازم می‌دانم از همه همکاران و سازمان‌هایی که در منطقه برای اجرای این عملیات همکاری و کمک کردند، قدردانی کنم.

شناسایی علت حادثه پس از بررسی‌های میدانی

عباس‌زاده درباره احتمال‌های مطرح‌شده درباره علت آتش‌سوزی گفت: تا زمانی‌ که بررسی‌های میدانی انجام نشود و تیم کارشناسی به سکو نرسد، نمی‌توان درباره علت حادثه اظهارنظر قطعی کرد.

وی افزود: سکوی SPD۱۴D از سکوهای به نسبت جدیدی است که به چرخه تولید وارد شده است. در نشست کمیته مدیریت بحران، گزارش‌های مربوط به تعمیرات و اقدام‌های انجام‌شده روی سکو در دو هفته گذشته بررسی شده است و بر اساس گزارش‌های موجود، از نظر فرایندی و عملکردی هیچ مشکلی در سکو گزارش نشده و در این مدت نیز تعمیرات خاص یا اقدام تعمیراتی بحرانی روی آن انجام نشده است.

عملکرد حرفه‌ای کارکنان در اجرای دستورالعمل‌های ایمنی

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با تمجید از عملکرد کارکنان سکو در زمان وقوع حادثه گفت: همکاران، مطابق دستورالعمل‌های ایمنی، بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل کردند، همچنین تیم‌های مستقر در خشکی، اعضای کمیته مدیریت بحران، مجموعه‌های همکار در منطقه، جامعه محلی، فرماندار و دیگر مسئولان و سازمان‌ها در این عملیات مشارکت داشتند و برای نجات کارکنان کمک‌های ارزشمندی ارائه کردند.

عباس‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره وضع کارکنان پس از حدود ۱۵ ساعت حضور در دریا گفت: در تمام این مدت تلاش کردیم ارتباط خود را با همکاران حفظ کنیم و از طریق بی‌سیم به‌طور مستمر با آنان در تماس بودیم. شناورها نیز در نزدیکی موقعیت قایق نجات مستقر بودند تا روند عملیات را به‌صورت مستقیم دنبال کنند.

وی با اشاره به دشواری مهار قایق نجات گفت: انجام این کار در دریایی با موج‌های چهارمتری بسیار دشوار بود. چندین ساعت زمان برد تا بتوانیم طناب را از شناور به قایق نجات منتقل و آن را مهار کنیم؛ زیرا حرکت مداوم شناور و قایق در میان امواج، نزدیک‌شدن به یکدیگر و گرفتن طناب را بسیار دشوار کرده بود. بااین‌حال، تیم عملیاتی با مهارت و حرفه‌ای‌گری عمل کرد و خوشبختانه توانستیم این مرحله را با موفقیت پشت‌سر بگذاریم.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: مهم‌ترین سرمایه این شرکت نیروی انسانی است و در معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس نیز همه دغدغه و تمرکز در وهله نخست بر نجات جان این عزیزان بود و پس از آن، موضوع حفاظت از تأسیسات و تجهیزات را دنبال کردیم.

عباس‌زاده گفت: امیدواریم شرایط جوی هرچه سریع‌تر مساعد شود تا امکان حضور در این سکو فراهم شود. پس از آن علت حادثه بررسی و میزان خسارت ارزیابی خواهد شد و متناسب با این اطلاعات، برنامه‌ریزی برای بازسازی و بازگرداندن سکو به چرخه تولید در اسرع وقت آغاز خواهد شد.