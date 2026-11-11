به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، در پی وقوع حریق در سکوی SPD۱۴D پارس جنوبی در شامگاه ۱۹ آبان، عملیات مهار آتش و تخلیه کارکنان با اولویت حفظ ایمنی و سلامت نیروهای عملیاتی، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و کارکنان با استفاده از قایق‌های نجات، سکو را ترک کردند.

با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و مواج بودن دریا، تمهیدات لازم برای پشتیبانی از عملیات امداد و انتقال ایمن کارکنان به‌سرعت اتخاذ شد. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم برای به‌کارگیری بالگرد مجهز به سامانه دید در شب انجام گرفت و سه فروند شناور سنگین امداد و نجات نیز برای پشتیبانی از عملیات به‌کار گرفته شدند.

در ادامه، عملیات انتقال کارکنان از طریق شناورهای امدادی آغاز شد و هم‌اکنون این شناورها در مسیر حرکت به سمت خشکی قرار دارند؛ با توجه به فاصله محل حادثه تا مقصد و شرایط نامساعد دریایی، پیش‌بینی می‌شود کارکنان تا ساعاتی دیگر به ساحل منتقل شوند.

این رویداد، بار دیگر دشواری‌ها و مخاطرات فعالیت در تأسیسات دریایی صنعت نفت را یادآور می‌شود؛ جایی که کارکنان عملیاتی سکوهای فراساحلی پارس جنوبی، در شرایط دشوار و در فاصله‌ای دور از ساحل به فعالیت مشغولند و با تلاش شبانه‌روزی نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین گاز کشور ایفا می‌کنند.