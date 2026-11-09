به گزارش خبرنگار مه، فعالیت‌های عمرانی و تعمیراتی جهت احیای تأسیسات آسیب‌دیده پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و بازگرداندن ظرفیت تولید گاز کلید زده شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون تعمیر تجهیزات کلیدی با پیشرفت ۶۷ درصدی دنبال می‌شود و انتظار می‌رود ردیف نخست از واحد ۱۰۳ این پالایشگاه تا دی‌ماه سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری و راه‌اندازی گردد.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، ماموریت بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده متعلق به دو ردیف از واحد ۱۰۳ پالایشگاه پنجم، به دنبال امضای توافق‌نامه مقدماتی در سوم شهریورماه و با استقرار کادر متخصص و پیمانکاران اجرایی به شکل شبانه‌روزی در محل پالایشگاه جریان یافته است.

با محوریت قرار دادن بازسازی ردیف نخست واحد تثبیت میعانات گازی و به‌منظور مهیاسازی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی دو ردیف گازی این پالایشگاه با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب گاز، تمامی امور به صورت بی‌وقفه و شبانه‌روزی پیگیری می‌شود.

همچنین از آغاز مهرماه، با دایر شدن کارگاه تعمیرات ادوات مکانیکی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، روند مرمت ۲۱ دستگاه از ادوات مهم آسیب‌دیده کلید خورده و پیشرفتی معادل ۶۷ درصد در این حوزه به ثمر نشسته است. ساخت سازه‌های فلزی سنگین مورد احتیاج این واحدها به اتمام رسیده و پایه‌های لازم در ردیف اول واحد ۱۰۳ جای‌گذاری شده‌اند. افزون بر این، کلیه اقلام و تجهیزات نیازمند زمان تحویل طولانی‌مدت سفارش‌گذاری شده و فرآیند ساخت آن‌ها در کارخانجات سازنده داخلی به صورت سه شیفت در جریان است و برآورد می‌شود که ردیف اول واحد ۱۰۳ در دی‌ماه ۱۴۰۵ آماده راه‌اندازی شود؛ این اقدامات توسط گروه پتروپارس دنبال می‌شود.