به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: حریق در یک منزل مسکونی ۵ طبقه در بلوار قاضی طباطبایی ۱۱ در طبقه همکف ساختمان رخ داد.
وی گفت: حدود ۸ نفر در داخل منزل محبوس شده بودند که همه آنها توسط آتشنشانان ایستگاه ۶ به بیرون منتقل شدند.
مشهد- مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از نجات هشت نفر در حریق یک منزل مسکونی ۵ طبقه در بلوار قاضی طباطبایی مشهد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: حریق در یک منزل مسکونی ۵ طبقه در بلوار قاضی طباطبایی ۱۱ در طبقه همکف ساختمان رخ داد.
وی گفت: حدود ۸ نفر در داخل منزل محبوس شده بودند که همه آنها توسط آتشنشانان ایستگاه ۶ به بیرون منتقل شدند.
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