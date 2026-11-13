به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله سراج در خطبه های نماز جمعه ایلام ضمن قدردانی از برخی اقدامات شهرداری در زمینه آسفالت معابر شهری، نسبت به وضعیت نامناسب نظافت خیابان‌ها، کوچه‌ها، کانال‌ها و جوی‌های آب پس از بارندگی‌ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی جدی مسئولان به وضعیت بهداشت و نظافت شهری شد.

امام جمعه موقت ایلام با اشاره به وضعیت نامناسب کانال‌ها و جوی‌های آب در زمان بارندگی و پس از آن تصریح کرد: مسئولان کافی است پیش از بارندگی یا حتی در زمان بارش، وضعیت جوی‌ها، کانال‌ها و معابر شهر را بررسی کنند تا از نزدیک ببینند شرایط چگونه است. این وضعیت در شأن شهر و مردم ایلام نیست.

سراج همچنین با انتقاد از رهاسازی زباله در اطراف سطل‌های زباله گفت: متأسفانه برخی افراد شبانه زباله‌های خود را در اطراف مخازن رها می‌کنند و با وجود اینکه سطل‌های زباله برای جمع‌آوری پسماند در نظر گرفته شده‌اند، اطراف آنها مملو از زباله می‌شود و منظره‌ای بسیار نامناسب در محله‌ها ایجاد می‌کند.

وی افزود: شهروندان وقتی صبح از خانه خارج می‌شوند تا برای تهیه نان و انجام امور روزمره به خیابان بیایند، با صحنه‌های ناخوشایندی از انباشت زباله و وضعیت نامناسب نظافت کوچه‌ها مواجه می‌شوند؛ موضوعی که زیبنده مردم و شهر ایلام نیست.

امام جمعه موقت ایلام با خطاب قرار دادن مسئولان شهری خواستار بازدید میدانی از محله‌ها شد و خاطرنشان کرد: مسئولان شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، به جای اکتفا به گزارش‌ها، در سطح خیابان‌ها و محله‌ها حضور پیدا کنند و وضعیت را از نزدیک ببینند. بعید می‌دانم این مشکل تنها مربوط به یک محله باشد، چراکه در ترددهای شهری نیز چنین وضعیتی در نقاط مختلف شهر مشاهده می‌شود.

سراج با اشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی محیط شهری تأکید کرد: اگر مدیریت شهری توانایی رسیدگی به همه این مسائل را ندارد، باید صادقانه اعلام کند تا مردم نیز در قالب برنامه‌های محله‌محور و به‌صورت نوبتی برای نظافت محیط زندگی خود مشارکت کنند؛ اما اگر امکان و ظرفیت انجام این کار وجود دارد، انتظار می‌رود مسئولان وظایف خود را به‌درستی انجام دهند

وی در پایان با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: زمانی از وضعیت نظافت در برخی کشورهای همسایه انتقاد می‌کردیم، اما امروز متأسفانه با شرایط مشابهی در شهر خودمان مواجه شده‌ایم. این وضعیت قابل قبول نیست و مسئولان باید برای ساماندهی نظافت معابر، جمع‌آوری زباله‌ها و پاکسازی جوی‌ها و کانال‌های شهری چاره‌اندیشی کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و محاصره‌های اخیر آمریکا، پیشنهاد می‌کنم تصمیم‌گیران نظام از پیمان NPT خارج شوند؛ چراکه این پیمان در شرایط فعلی سودی برای ایران ندارد.

امام جمعه موقت ایلام با اشاره به تغییر شرایط زمانی و مکانی و تحولات عرصه جنگ، تصریح کرد: مسئولان نظام باید با درایت و تحت رهبری مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، در سیاست‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای تجدیدنظر کنند.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌های نظامی کشور تأکید کرد و گفت: ایران باید به سمت بازنگری در راهبردهای دفاعی و برخورداری از توانمندی‌های تسلیحاتی بازدارنده، از جمله سلاح هسته‌ای، حرکت کند.