به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد روز پنجشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵)، با راهبری وزارت محیط زیست چین و به میزبانی اتحادیه توسعه سبز بین‌المللی کمربند و راه (IGDC) و مرکز همکاری‌های زیست‌محیطی خارجی این وزارتخانه، در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم (COP۳۱) برپا شد.

تمرکز اصلی این نشست بر اشتراک‌گذاری دستاوردها و تجربیات چین در زمینه تحول سبز و شتاب‌بخشی به گذار سبز جهانی از طریق سه محور کلیدی «نوآوری‌های فناورانه»، «امور مالی اقلیمی» و «مکانیزم‌های بازار» بود.

در این رویداد تلاش شد تا با تبادل بینش‌های عملی و ایجاد مشارکت‌های جدید، فاصله میان سیاست‌ها و اقدامات اجرایی کاهش یابد. این نشست به عنوان بستری راهبردی برای دولت‌ها، نهادهای مالی و پژوهشی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در جهت تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب «راه ابریشم سبز» طراحی شده است.

به گزارش وزارت نیرو، در بخش افتتاحیه این نشست، شخصیت‌های برجسته بین‌المللی از جمله «لی گائو» (رئیس هیئت چین در کاپ ۳۱ و معاون وزیر محیط زیست این کشور، «خورخه موریرا داسیلوا» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل - UNOPS، ژائو یینگ مین رئیس IGDC و «آنا تونی » دبیر ملی تغییر اقلیم برزیل و مدیرعامل کاپ ۳۱ به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ادامه این نشست تخصصی، پنل‌ها و ارائه‌هایی با موضوع «نوآوری در مکانیزم‌های مالی اقلیمی؛ بررسی مدل‌های جدید برای همکاری جنوب-جنوب» و «نوآوری و بومی‌سازی فناوری؛ پیشران گذار سبز جهانی» برگزار شد.

در این بخش، کارشناسان ارشدی از موسسه رشد سبز جهانی (GGGI) و مرکز همکاری‌های زیست‌محیطی خارجی چین، همراه با نمایندگانی از بخش صنعت و انرژی ـ از جمله مدیران عامل و روسای شرکت‌های خودروسازی BYD ترکیه، گروه شنشی چانگ‌شنگ و شرکت جینکو سولار (JinkoSolar) ـ دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را ارائه کردند.