به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی حاشیه کنفرانس کاپ ۳۱، کارشناسان ارشد انرژی و نمایندگان صنایع سنگین تاکید کردند که توسعه شبکه‌های توزیع برق بدون هماهنگی با نیازهای صنعت، محکوم به شکست است.

در این نشست که با محوریت «سرمایه‌گذاری در شبکه های توزیع برق نسل بعدی» برگزار شد، گوربوز گونول از آژانس IRENA اعلام کرد: «ما با یک سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ روبرو هستیم؛ اما چالش اصلی فقط ساختن خطوط جدید نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه بار و تاب‌آوری شبکه است.»

وی تاکید کرد که صنعت باید به جای ایفای نقش یک مصرف‌کننده صرف، به عنوان «شریک فعال» در برنامه‌ریزی شبکه‌های برق عمل کند. صنایع فولاد و تولیدکنندگان انرژی‌بر، نیازمند برق پایدار، مقرون‌به‌صرفه و پاک هستند و باید پیش‌بینی‌های تقاضای خود را ۳ تا ۵ سال زودتر با شرکت‌های توزیع برق به اشتراک بگذارند تا از تأخیر در اتصال و کمبود ظرفیت جلوگیری شود.

به گزارش وزارت نیرو، در ادامه این نشست، مدیر یکی از شرکت‌های توزیع برق ترکیه، به چالش‌های جدی زیرساختی اشاره کرد و گفت: «افزایش استفاده از پنل‌های خورشیدی پشت‌بام، خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی، الگوی مصرف را کاملاً تغییر داده است. مدل سنتی درآمدزایی شرکت‌های توزیع برق دیگر پاسخگو نیست.»

وی افزود: «طبق برآوردها، نیاز واقعی سرمایه‌گذاری بخش توزیع تا سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار است، در حالی که سقف مصوب فعلی بسیار کمتر از این رقم است و این یعنی ما به مدل‌های مالی جدید، از جمله سرمایه‌گذاری ترکیبی (Blended Finance) و تضامین دولتی نیاز داریم.»

از دیگر مباحث مهم این نشست، ضرورت توسعه «ذخیره‌سازی طولانی‌مدت» برای کاهش ازدحام شبکه و مدیریت پیک بار بود. کارشناسان تاکید کردند که باید قوانین بازار به گونه‌ای اصلاح شود که خدمات انعطاف‌پذیری (Flexibility Services) ارزش‌گذاری شده و برای سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی و بانک‌پذیر (Bankable) باشد.

همچنین بر اهمیت استانداردسازی و ایجاد اطمینان فنی برای جذب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین شبکه هوشمند تاکید شد.