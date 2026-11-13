به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید عمران حسینی‌نسب، در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایجرود، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه و ابعاد شخصیتی آن حضرت پرداخت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عناوین قرآنی حضرت فاطمه زهرا(س)، واژه مبارک «کوثر» است، اظهار کرد: کوثر به معنای خیر کثیر و برکت فراوان است و حضرت زهرا(س) حقیقتی زنده، جاری و فراتاریخی هستند که وجود مبارک ایشان سرچشمه خیر و برکت الهی برای همه عوالم و انسان‌هاست.

امام جمعه ایجرود افزود: کوثر بودن حضرت فاطمه زهرا(س) تنها به کثرت نسل پیامبر اکرم(ص) یا برکات وجودی ایشان در دوران حیات محدود نمی‌شود، بلکه خیر کثیر الهی از مسیر معرفت، محبت، ولایت، سیره و مکتب فاطمی در همه دوران‌ها جریان دارد.

حسینی‌نسب با اشاره به برخی مصادیق کوثر بودن حضرت زهرا(س) تصریح کرد: نسل پربرکت پیامبر اکرم(ص)، استمرار امامت از نسل آن حضرت، وجود امامزادگان و سادات از جمله جلوه‌های این خیر و برکت الهی است.

وی با بیان اینکه هر آنچه به حضرت صدیقه کبری(س) انتساب داشته باشد، منشأ خیر و سعادت است، به روایتی درباره جایگاه معرفتی حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: حتی کمال نبوت انبیای الهی نیز با شناخت و اعتراف به فضائل و معرفت حضرت فاطمه زهرا(س) پیوند خورده است.

مکتب فاطمی، الگوی حکومت جهانی امام زمان(عج)

امام جمعه ایجرود با اشاره به معرفی حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوی امام زمان(عج)، اظهار کرد: آن حضرت در روایتی می‌فرمایند: «وَفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ دختر رسول خدا(ص) برای من الگویی نیکوست.

وی ادامه داد: این روایت نشان می‌دهد که هرچه زمان به جلو حرکت می‌کند، جامعه بشری به زمان ظهور و بروز منطق، سیره و مکتب فاطمی نزدیک‌تر می‌شود؛ چراکه نظام هدایت و مدیریت الهی که قرار است جهان را به سعادت برساند، بر پایه آموزه‌های حضرت زهرا(س) استوار است.

حسینی‌نسب با تأکید بر ضرورت تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت باید به کوثر قرآن متوسل شد و زندگی، رفتار و اعمال خود را با سیره و مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) پیوند داد.

خطیب جمعه ایجرود با اشاره به جایگاه مکتب فاطمی در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی گفت: انقلاب و نظام اسلامی نیز با آرمان‌ها و مکتب حضرت صدیقه طاهره(س) پیوند دارد و راه انقلاب، در امتداد مسیر نورانی آن حضرت است.

وی افزود: آنچه می‌تواند ملت ایران را در شرایط حساس نبرد تاریخی و تمدنی استوار نگه دارد، تأسی به منطق، سیره و مکتب فاطمی است؛ مکتبی که امام حسین(ع) نیز ادامه‌دهنده آن بود و در واقعه عاشورا با شعار «هیهات منا الذله» بر ایستادگی در برابر ظلم و سلطه تأکید کرد.

امام جمعه ایجرود با اشاره به شرایط سیاسی و بین‌المللی اظهار کرد: منطق ملت ایران برگرفته از مکتب حضرت زهرا(س) است و سیاست راهبردی نظام سلطه در قبال جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مقابله، تهدید و دشمنی استوار است؛ موضوعی که به گفته وی، در مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز قابل مشاهده است.

حسینی‌نسب همچنین با اشاره به تجمعات شبانه مردم و آنچه «جهاد الحضور» نامید، گفت: بصیرت فاطمی به ملت ایران آموخته است که در مسیر دفاع از حق و ولایت، باید در میدان حضور داشت؛ همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در دفاع از اسلام و ولایت، با حضور در عرصه‌های مختلف به روشنگری پرداختند.

شفاعت حضرت زهرا(س)، جلوه‌ای دیگر از مقام کوثر

وی شفاعت حضرت فاطمه زهرا(س) از امت پیامبر اکرم(ص) را از دیگر جلوه‌های کوثر بودن آن حضرت دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در قیامت از جایگاه شفاعت خود برای دستگیری از امت پیامبر(ص) بهره خواهند گرفت.

امام جمعه ایجرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره اجتماعی حضرت زهرا(س) و اهتمام آن حضرت به رسیدگی به نیازمندان، بر ضرورت حمایت مردم از خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و گفت: خانواده‌های ایتام و بدسرپرست که در قالب طرح محسنین تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، نیازمند توجه و مشارکت خیران هستند.

تأکید امام جمعه ایجرود بر ترویج فرهنگ کتابخوانی

حسینی‌نسب در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار و یاد و خاطره علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، به اهمیت مطالعه و جایگاه آثار علمی و دینی پرداخت.

وی تفسیر المیزان را از آثار ارزشمند و ماندگار علامه طباطبایی دانست و با اشاره به نظر شهید مطهری درباره این اثر گفت: شهید مطهری معتقد بود بسیاری از مطالب تفسیر المیزان فراتر از اندیشه معمول و حاصل الهامات غیبی است و این تفسیر در حل مسائل و پرسش‌های دینی و اسلامی راهگشاست.

امام جمعه ایجرود با تأکید بر اینکه کتاب و کتابخوانی غذای روح انسان است، خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و جوانان به مطالعه شد و اظهار کرد: مطالعه احکام شرعی، مباحث دینی و اعتقادی و تاریخ معاصر باید در برنامه روزانه افراد قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که با کتاب و مطبوعات انس دارند، از نظر سطح معلومات، ذکاوت و هوشیاری با افرادی که از مطالعه فاصله گرفته‌اند، تفاوت دارند و ترویج فرهنگ کتابخوانی نقش مهمی در ارتقای آگاهی و بینش عمومی جامعه ایفا می‌کند.