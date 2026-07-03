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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

امام جمعه شاهرود: «مذاکره» پایان میدان نیست؛ ضرورت حفظ هوشیاری

امام جمعه شاهرود: «مذاکره» پایان میدان نیست؛ ضرورت حفظ هوشیاری

شاهرود- امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه مذاکره پایان جنگ نیست و دنباله میدان است، گفت: نیروهای مسلح مقتدر ایران با هوشیاری کامل، پاسخ هر شیطنت دشمن را خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای بزرگ این شهر، با اشاره به مذاکرات بیان کرد: میدان دیپلماسی بستر تثبیت دستاوردهای میدان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به سوابق بدعهدی دشمنان باید دیدگاهی هوشمندانه به مذاکرات داشت، تاکید کرد: مذاکره به معنای پایان جنگ نیست.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه تثبیت دستاوردهای میدان در حوزه دیپلماسی با اجازه رهبر معظم انقلاب دنبال می شود، بیان کرد: باید مراقب بود تا دچار تفرقه انگیزی نشد.

امینی با بیان اینکه تثبیت دستاوردهای میدان جای دو قطبی سازی و تفرقه نیست، تاکید کرد: مذاکرات دنباله میدان است و نیروهای مقتدر مسلح ایران اسلامی هوشیار هستند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح غیور و مردم سلحشور ایران اسلامی آماده پاسخ به هر نوع شیطنت از سوی دشمن هستند، افزود: ما ملتی هوشیار و با صلابت داریم.

امام جمعه شاهرود در ادامه به تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: معظم له ۶۰ سال مبارزه و ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی را با تمام مشقت ها داشتند و حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با ایشان نشان دهنده قدرشناسی این مردم است.

امینی رهبر شهید انقلاب اسلامی را فردی دلسوز نظام و کشور دانست و تاکید کرد: ایشان در مسیر عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و امروز حضور باشکوه مردم در مراسم وداع با ایشان از بابت قدردانی از مجاهدت های ایشان است.

کد مطلب 6878284

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