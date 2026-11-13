به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی در خطبه‌های نماز جمعه بندرخمیر، با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: حضرت زهرا (س) تنها یک شخصیت تاریخی نیستند، بلکه تجلی کامل صفات و اسماء الهی و الگوی راهبردی برای هدایت بشریت در مسیر توحید و مهدویت هستند.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) هدیه‌ای از سوی خداوند رحمان برای تمام بشریت است، افزود: نگاه به ایشان نباید منحصر به یک گروه یا مذهب خاص باشد؛ بلکه فیض و برکت معرفت ایشان باید برای همه انسان‌ها گسترده شود. ایشان الگویی جهانی هستند که فراتر از مرزهای مذهبی و قومی، برای هر انسانی که در جستجوی کمال است، قابل بهره‌برداری‌اند.

امام جمعه خمیر با اشاره به هدف خلقت انسان تصریح کرد: هدف از آفرینش، تجلی صفات و اسماء الهی در وجود انسان است و همان‌طور که پیامبر اکرم (ص) فرمودند، مسیر رسیدن به «تخلق به اخلاق الله» از طریق شناخت و پیروی از الگوی کامل یعنی حضرت زهرا (س) میسر می‌گردد. شناخت عمیق ایشان، در واقع راه رسیدن به حقیقت دین و آیین توحیدی اکمل است.

وی در ادامه به جایگاه الگوپردازی در نظام تربیت و خانواده پرداخت و خاطرنشان کرد: از منظر تربیتی، بهترین روش برای پرورش نسل‌های صالح، الگوپردازی است و حضرت زهرا (س) در تمامی نقش‌های انسانی الگویی بی‌نظیر ارائه می‌دهند؛ در جایگاه همسر، الگوی وفاداری و همراهی با حق، در جایگاه مادر، الگوی تربیت صحیح و پرورش فرزندان صالح و در جایگاه فرزند و پیرو، الگوی طاعت و بندگی در برابر ولایت الهی.

صالحی تأکید کرد: یک زندگی موفق و یک خانواده پایدار زمانی تحقق می‌یابد که اصول و حدود الهی مکتب فاطمی در رفتارهای روزمره، در کار، خانواده و معاشرت با دیگران اعمال شود.

وی با اشاره به پیوند میان معرفت زهرا (س) و آرمان مهدویت گفت: شناخت و حرکت در مسیر معارف حضرت زهرا (س)، پیش‌شرط اصلی برای ورود به منظومه اندیشه مهدوی است و برای آنکه بتوان در مسیر رسیدن به ظهور امام زمان (عج) گام برداشت، باید تحت اشراف و تربیت راهبردی شناخت فاطمه (س) بود.

امام جمعه خمیر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عزاداری برای حضرت زهرا (س) نباید تنهام به جنبه‌های احساسی و مراسمی محدود شود، اظهار داشت: هدف اصلی، تبدیل این اشک‌ها به عمل و تغییر رفتار است و ما باید با الگوبرداری از زیست ایشان تلاش کنیم در این دنیا شبیه به رسول خدا (ص) و در مسیر حق، مؤمن و صادق باشیم. هدف نهایی، تربیت نسل‌هایی است که در نظام سربازان شایسته مکتب حضرت مهدی (عج) قرار بگیرند.

وی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه تصریح کرد: دیگر فرصت جولان به دشمن نخواهیم داد و خود او می‌داند که دوران بزن‌دررو تمام شده است. دیگر فرصت‌های ارزشمند کشور را به خاطر آمریکا و دشمنان این کشور تلف نخواهیم کرد و با وحدت و بصیرت، در مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی گام برمی‌داریم.