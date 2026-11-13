به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید طبایی در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با بیان اینکه امروز مهمترین نیاز کشورمان و ضرورتی مهم و بی بدیل برای نظام اسلامی انسجام است، بیان کرد: همه در قبال انسجام وظیفه داریم

وی با بیان اینکه حفظ وحدت در میان مردم و مسئولان امروز نیاز جامعه است، افزود: در سایه همین انسجام و فرامین رهبر انقلاب است که مردم ما از هیچ دشمنی نمی ترسند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه حبظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان راهبرد نظامی اسلامی است، تاکید کرد: با حفظ انسجام و وحدت است که می توانیم بر دشمنان فائق بیاییم.

طبایی در ادامه با اشاره به مذاکرات بیان کرد: ملت ما از هر گفتگویی استقبال می کند اما مذاکره مستقیم را نمی پذیرد.

وی با بیان اینکه ایران از شروط خود کوتاه نمی آید، گفت: ملت ایران اسلامی از مواضعی که برای کشور اهمیت دارد پا پس نخواهد کشید.

امام جمعه آرادان در ادامه با بیان اینکه دولت مسئولیت دارد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلاش کند، از مسئولان خواست همه ظرفیت خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی به کار بگیرند. طبایی در عین حال بر حفظ همبستگی مردم تأکید کرد و گفت: اختلاف‌افکنی و تفرقه، کشور را در برابر تهدیدها آسیب‌پذیر می‌کند.