به گزارش خبرنگار مهر، آخوند قربان حقیقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم به عنوان «رحمةً للعالمین» معرفی شده و سیره آن حضرت، مسلمانان را به برادری، وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند.

وی با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی به وحدت و همدلی در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیاز دارد.

امام جمعه شهر کرند با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر انسجام و اتحاد در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار کرد: حتی پس از شهادت رهبر شهید، وحدت و همدلی مردم تقویت شد و ملت ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری، مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی را ادامه داد.

حقیقی خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود توطئه‌ها و تلاش‌های گسترده برای ضربه زدن به انسجام و ثبات کشور، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و در برابر اراده و اتحاد ملت ایران ناکام ماندند.

وی ادامه داد: حفظ وحدت و همدلی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار جامعه اسلامی است و تداوم این مسیر می‌تواند توطئه‌های دشمنان را بیش از پیش خنثی کند.