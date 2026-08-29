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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

وحدت ملت ایران توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت

وحدت ملت ایران توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت

گرگان- امام جمعه شهر کرند گفت: انسجام ملت ایران در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، توطئه‌های دشمنان را خنثی و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند قربان حقیقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم به عنوان «رحمةً للعالمین» معرفی شده و سیره آن حضرت، مسلمانان را به برادری، وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند.

وی با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی به وحدت و همدلی در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیاز دارد.

امام جمعه شهر کرند با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر انسجام و اتحاد در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار کرد: حتی پس از شهادت رهبر شهید، وحدت و همدلی مردم تقویت شد و ملت ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری، مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی را ادامه داد.

حقیقی خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود توطئه‌ها و تلاش‌های گسترده برای ضربه زدن به انسجام و ثبات کشور، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و در برابر اراده و اتحاد ملت ایران ناکام ماندند.

وی ادامه داد: حفظ وحدت و همدلی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار جامعه اسلامی است و تداوم این مسیر می‌تواند توطئه‌های دشمنان را بیش از پیش خنثی کند.

کد مطلب 6931293

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