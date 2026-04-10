شهادت رهبر «ایران» را متحدتر از همیشه کرد؛ انسجام ملی چند برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی در سخنرانی بین خطبه های نماز جمعه این هفته گرمسار به میزبانی مصلای این شهرستان ضمن اشاره به جنگ ۴۰ روزه علیه ملت ایران اسلامی بیان کرد: کارهایی که نیروهای مسلح ما در میدان نبرد در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح با تکنولوژی روز دنیا و در مقابله با کسانی که هیچ یک از اصول اخلاقی و جوانمردی را رعایت نمی کردند، قابل توصیف نیست.

وی با بیان اینکه شهدای ما در نیروهای مسلح و انتظامی که نقششان در نگهبانی از شهرها و جای جای این میهن، در زمانی که دشمن زبون ما برای روز به روز و ثانیه به ثانیه جنگ برنامه ریزی کرده بود، بی بدیل است، افزود: دشمن روی فریب برخی در داخل حساب کرده بود اما مردم ما با حضورشان در میدان از انقلاب شان دفاع کردند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ایران شاهکاری را رقم زدند، بیان کرد: بعد از خداوند متعال که اتکال همه ما بر حمایت باری تعالی بود، حضور و ایستادگی مردم سبب حفظ ایران اسلامی و روحیه به رزمندگان اسلام شد.

عربی با بیان اینکه دنیا در برابر این ایستادگی مردم، حیرت زده شد، ابراز کرد: مدم ما با رها نکردن میدان خیابان، اجازه به دشمنان و معاندان ندادند تا جولان بدهند.

وی با بیان اینکه دشمن فکر می کرد که با به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی می تواند کشور را از هم بپاشد، ابراز کرد: امروز بر همگان روشن است که امت مسلمان ایران همه می دانند و حتی مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم اذعان دارند که رهبر شهید انقلاب، خواسته و دانسته آماده شهادت بودند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشخیص ایشان این بود که امروز لازم است با خون رنگین شان موجب انسجام بیشتر و اتحاد بیشتر در بین مردم ایران اسلامی باشد. بیش از هر کس دیگری ایران دوست بیش از هر کس دیگری وطن پرست بودند.

عربی با بیان اینکه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(رض) در جایگاه رهبری خودشان را فدای مردم کشورشان کردند، ابراز کرد: این کاری است که از هر کسی بر نمی آید و امروز شاهد هستیم که انسجام مردم به برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی چندین برابر شده است.