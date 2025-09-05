وحدت شکنان «خائن» هستند؛ ضرورت حفظ سپر فولادین اتحاد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نماز جمعه آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به هفته وحدت بیان کرد: باید خدا را شاکر بود که در این ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی، همیشه وحدت و انسجام و محبت بین شیعه و سنی و حتی غیر مسلمان در کشورمان بوده است.

وی با بیان اینکه ارامنه و مسیحیت، شیعه و سنی و حتی یهودیان در کشورمان در اوج برادری و آزادانه زندگی می‌کنند، افزود: برخی کشورمان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند در صورتی که ما در مجلس هم از ارامنه و اقلیت‌های دیگر نماینده مجلس داریم.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به خانه شهدای مسیحی دفاع مقدس رفته‌اند، گفت: این وحدت یک افتخار برای کشورمان محسوب می‌شود.

شریفی نیا این وحدت را عامل پیشرفت کشورمان دانست و ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا (ع) از این سپر پولادین به عنوان اتحاد مقدس یاد کردند.

وی با بیان اینکه وحدت مردم سبب شده تا در این ۴۷ سال دست رد به سینه اهریمنان کوبیده شود، افزود: در جنگ تحمیلی ظالمانه رژیم صهیونیستی و استکبار آمریکا آنی که کشورمان را بیمه کرد، همین اتحاد مقدس بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه اتحاد مقدس را باید قدردانست، ابراز کرد: هر کس به این اتحاد مقدس بخواهد ضربه بزند، خائن است و در هر لباس و جناح و جایگاهی که باشد خیانت کرده است.

شریفی نیا با بیان اینکه ضربه زدن به اتحاد مقدس کشورمان حتی ناآگاهنه نیز خیانت است، تاکید کرد: اتحاد مقدس یک سپر فولادین در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان است.

وی با بیان اینکه اخیراً یک حزب منفور نسبت به برخی مسائل کشورمان بیانیه‌ای صادر کرده‌اند، افزود: این بیانیه واقعاً قبیح بود و همان مطالبی را در دل خودش داشت که دشمنان خارجی شبانه روز در رسانه‌هایشان آن را نشخوار می‌کنند.