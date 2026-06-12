مقاومت و حضور آگاهانه مردم برگ زرینی در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ایوب سلطانی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در عبور کشور از شرایط حساس و مقابله با فشارها و تهدیدهای دشمنان، گفت: حضور گسترده، مستمر و مسئولانه مردم در بیش از ۱۰۰ روز گذشته، جلوه‌ای روشن از اراده ملی، انسجام اجتماعی و مقاومت ملت ایران است که بدون تردید به عنوان یکی از حماسه‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی در حافظه تاریخی کشور ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در تمامی مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند، اظهار کرد: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌ها، فشارها و تهدیدهای دشمنان با بصیرت، آگاهی و روحیه ایثار و مقاومت ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اهداف دشمنان محقق شود.

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت و پیروزی ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته، حرکت در مسیر ولایت و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب بوده است، افزود: مردم ایران بارها ثابت کرده‌اند که هر زمان با وحدت، انسجام و تبعیت از رهبری در میدان حضور داشته‌اند، دشمنان ناکام مانده‌اند و کشور توانسته است از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور کند.

سلطانی با اشاره به نقش وحدت ملی در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان تصریح کرد: امروز نیز همانند گذشته، حفظ انسجام ملی و همبستگی اجتماعی از مهم‌ترین نیازهای کشور است و ملت ایران با درک صحیح از شرایط، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان از ابزارهای مختلف برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی یکی از مهم‌ترین محورهای فشار دشمنان علیه ملت ایران است. آنها تلاش می‌کنند با ایجاد مشکلات اقتصادی، افزایش فشارهای معیشتی و اعمال محدودیت‌های مختلف، روحیه مردم را تضعیف کرده و میان ملت و نظام فاصله ایجاد کنند.

امام جمعه موقت زنجان ادامه داد: با وجود این فشارها، مردم ایران بار دیگر نشان داده‌اند که با صبر، هوشیاری و مقاومت، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی مقاومت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه در برهه‌های حساس تاریخی، همواره پای آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی کوتاه نیامده‌اند.

سلطانی خاطرنشان کرد: ملت ایران در این مدت با تمام توان در برابر فشارها و هجمه‌های دشمنان ایستادگی کرده و با حضور آگاهانه و مسئولانه خود در عرصه‌های مختلف، بار دیگر اقتدار، استقلال و عزت ملی را به نمایش گذاشته است.

استمرار حرکت انقلاب اسلامی مرهون همراهی مردم و هدایت‌های رهبری است

وی با بیان اینکه استمرار حرکت انقلاب اسلامی مرهون همراهی مردم و هدایت‌های رهبری است، افزود: به فضل الهی، انقلاب اسلامی مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه عظیم مردمی و هدایت‌های رهبر انقلاب، پرچم عزت و استقلال کشور همچنان برافراشته خواهد ماند.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اساسی کشور گفت: امروز موضوعاتی همچون وحدت ملی، تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور به شمار می‌رود و دشمنان نیز به خوبی می‌دانند که تحقق این اهداف، موجب افزایش اقتدار و استحکام نظام اسلامی خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل دشمنان تلاش می‌کنند با ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و روانی، روند پیشرفت کشور را با مانع مواجه کنند، اما ملت ایران با هوشیاری و بصیرت همواره نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

سلطانی با تأکید بر اینکه دشمن همه توان خود را برای ضربه زدن به کشور به کار گرفته است، اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی، عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد ناامیدی در جامعه، بخشی از برنامه‌های دشمنان علیه ملت ایران است، اما راه مقابله با این فشارها، حفظ وحدت، همکاری، همدلی و تقویت روحیه امید در جامعه است.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان را ایجاد اختلاف میان مردم دانست و گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با دامن زدن به اختلافات و ایجاد شکاف در جامعه، انسجام ملی را تضعیف کنند، اما تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، اختلافات سلیقه‌ای را کنار گذاشته و با وحدت و همدلی در مسیر دفاع از کشور، استقلال ملی و ارزش‌های اسلامی حرکت کرده‌اند.