به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: انسان در سایه تقوا به قله سعادت و رستگاری می‌رسد و می‌تواند منشأ خیر و برکت برای دیگران باشد.

امام جمعه چناران با اشاره به تعبیر قرآنی کوثر درباره حضرت زهرا (س) افزود: وجود مبارک ایشان سرچشمه خیر کثیر و برکتی ماندگار برای بشریت است و مکتب فاطمی در همه عصرها راهنمای انسان‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی هدایت و نجات بشریت هستند، تصریح کرد: پیوند زندگی با سیره اهل‌بیت (ع) و حرکت در مسیر فرهنگ فاطمی، زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت است.

بختیاری با اشاره به آثار و خدمات علمی و معنوی در ترویج معارف فاطمی، به کتاب حقیقت عظیم درباره حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گسترش فرهنگ فاطمی را از جلوه‌های پیوند جامعه اسلامی با آرمان‌های انقلاب دانست.

امام جمعه چناران مسئولیت‌پذیری، بصیرت، وحدت و همدلی را از مهمترین پیامهای فاطمیه برشمرد و بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبری و تربیت نسل آینده در مکتب اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

وی با تجلیل از نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از ارزشهای اسلامی، حفظ حجاب و عفت، حضور آگاهانه در جامعه و اهتمام خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان را از ضرورتهای پاسداشت فرهنگ فاطمی عنوان کرد.