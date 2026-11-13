به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار تقوا را عامل رشد و رسیدن انسان به کمال دانست و بر ضرورت شکرگزاری و توجه به کسب روزی حلال تأکید کرد.

امام جمعه چابهار، با بیان اینکه کسب درآمد از راه تلاش و کار حلال از ارزش و اجر معنوی برخوردار است، اظهار کرد: مالی که انسان از طریق زحمت و فعالیت حلال به دست می‌آورد، روزی پاک است و کسب آن از پاداش الهی برخوردار خواهد بود.

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وی در خطبه دوم با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به شیعیان و ارادتمندان آن حضرت، به بخش‌هایی از خطبه مشهور ایشان در مسجد مدینه اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های حضرت زهرا (س)، خداوند ایمان را برای پاک شدن دل‌ها از شرک، نماز را برای دوری از خودپرستی، زکات را برای پاکی نفس و افزایش روزی و روزه را برای تثبیت اخلاص قرار داده است.

موسوی ادامه داد: حج موجب تقویت دین، عدالت سبب پیوند دل‌ها، پیروی از اهل‌بیت (ع) عامل نظم و انسجام دینی و پیشوایی آنان مانع جدایی و تفرقه است.

امام جمعه چابهار در پایان با تأکید بر جایگاه و شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) تصریح کرد: زنان مسلمان باید آن حضرت را الگوی خود قرار دهند و در برابر بی‌عدالتی و ظلم سکوت نکنند.