به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه‌ای با اشاره به تداوم تهدیدها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و صنعت هسته‌ای کشور، بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای و دفاعی را ضرورتی راهبردی برای صیانت از استقلال و امنیت ملی دانست.

در ابتدای این بیانیه با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال آمده است: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»؛ و هر نیرویی در توان دارید، برای مقابله با آنان آماده کنید.

در ادامه بیانیه با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پذیرش تعهدات و نظارت‌های بین‌المللی طی دهه‌های گذشته، بر این نکته تأکید شده است که ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید داشته، اما در مقابل، حقوق قانونی ملت ایران بارها نقض شده است.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان در این بیانیه آورده است: آنچه در برابر پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی نصیب ملت شده، نه تضمین حقوق قانونی و امکان بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، بلکه بهانه‌ای برای تجاوز به کشور، ارتکاب جنایت‌های جنگی، تحریم و محاصره، تهدید، ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری و تعرض به تأسیسات هسته‌ای بوده است.

در بخش دیگری از این بیانیه با طرح این پرسش که در صورت پایبندی یک‌طرفه به تعهدات و نقض مکرر حقوق قانونی کشور، چه توجیهی برای استمرار این وضعیت وجود دارد، تصریح شده است: تجربه سال‌های گذشته نشان داده اتکا به وعده‌ها و تضمین‌های قدرت‌های غربی، بدون برخورداری از قدرت ملی و بازدارندگی مؤثر، نمی‌تواند ضامن حفظ منافع و امنیت ملی کشور باشد.

این تشکل دانشجویی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و محاسبات هسته‌ای کشور، چهار مطالبه را مطرح کرده است:

۱. خروج ایران از پیمان NPT: در نظر گرفتن منافع عالی کشور و الزامات امنیت ملی و تصمیم‌گیری سریع مراجع ذی‌صلاح برای خروج جمهوری اسلامی ایران از این پیمان.

۲. تغییر در دکترین هسته‌ای کشور: ارزیابی و بازنگری در دکترین هسته‌ای متناسب با تحولات و تهدیدهای امنیتی، با هدف تقویت بازدارندگی، صیانت از منافع ملی و تضمین امنیت پایدار.

۳. بازتعریف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: تنظیم چارچوب همکاری‌ها بر اساس منافع ملی، تعهدات حقوقی متقابل و ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس و زیرساخت‌های راهبردی کشور؛ همچنین جلوگیری از دسترسی جاسوسان به اطلاعات حساس کشور.

۴. پیگیری حقوقی و قضایی اقدامات خصمانه علیه صنعت هسته‌ای: پیگیری مستند اقدامات تروریستی، خرابکارانه و تعرض به تأسیسات هسته‌ای در مجامع و مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی، بررسی قصورها و آسیب‌پذیری‌های احتمالی و مطالبه پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که مسئله هسته‌ای ایران صرفاً موضوعی فنی یا دیپلماتیک نیست، بلکه با استقلال، امنیت ملی، پیشرفت علمی و حق تعیین سرنوشت ملت ایران پیوند مستقیم دارد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اعلام حمایت از ایرانی مقتدر، مستقل و برخوردار از توان علمی، دفاعی و هسته‌ای، آورده است: «حقوق یک ملت با وعده دیگران تضمین نمی‌شود؛ اقتدار ملی، پشتوانه صیانت از حقوق ملت است.»