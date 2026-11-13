به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلطانی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های دهه فاطمیه در قم اظهار کرد: نمایشگاه «زیر سایه مادر» امسال با رویکردی متفاوت برگزار شد و حضور گسترده شهروندان، به‌ویژه نوجوانان و خانواده‌ها، نشان داد که قالب‌های تصویری و فضاسازی‌های هنری می‌تواند ارتباط مؤثری با نسل جدید برقرار کند.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم، درباره روند برگزاری این برنامه افزود: در ابتدا برای اجرای نمایشگاه طی ۱۰ شب و در هر شب دو سانس برنامه‌ریزی شده بود، اما استقبال مردم به اندازه‌ای افزایش یافت که ظرفیت سالن پاسخگوی جمعیت نبود و در سه شب پایانی، تعداد اجراها به سه سانس در هر شب رسید.



سلطانی ادامه داد: در هر سانس به طور میانگین حدود ۳۵۰ نفر از برنامه بازدید می‌کردند و در مجموع طی ۱۰ شب، ۲۳ سانس برگزار شد که حاصل آن حضور بیش از هشت هزار نفر در این رویداد بود.



وی با اشاره به ترکیب مخاطبان نمایشگاه بیان کرد: بخش قابل توجهی از حاضران را بانوان تشکیل می‌دادند و حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان از میان بانوان بودند که در میان آنان نیز سهم نوجوانان و نسل جدید حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد شد، در بخش آقایان نیز بیشتر مخاطبان را جوانان و نسل جدید تشکیل می‌دادند.



نوجوانان بیشترین استقبال را نشان دادند



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم با اشاره به درخواست مردم برای ادامه برنامه‌ها گفت: در طول برگزاری نمایشگاه، درخواست‌های متعددی از سوی مردم برای تمدید مراسم مطرح شد اما به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان ادامه برنامه برای شب‌های بیشتر فراهم نشد.



سلطانی درباره یکی از بخش‌های ویژه این برنامه اظهار کرد: امسال تلاش کردیم روایت روضه و وقایع مرتبط با ایام فاطمیه را در قالبی تصویری و متفاوت به مخاطبان ارائه کنیم و به همین دلیل بخشی از نمایشگاه به اجرای روضه مصور اختصاص یافت.



وی افزود: این شیوه برای ارتباط با نوجوانان تأثیرگذاری زیادی داشت زیرا ممکن است نوجوانی در حدود ۱۰ یا ۱۱ سالگی نتواند همه ابعاد یک روضه را به شکل معمول درک کند اما وقتی همان مفاهیم در قالب فضاسازی بصری و نمایش ارائه می‌شود، ارتباط ذهنی و عاطفی بیشتری با مخاطب برقرار می‌کند.



سلطانی با اشاره به آثار تربیتی این شیوه بیان کرد: انتقال مفاهیم دینی از مسیر تصویر و فضاسازی نمایشی، برای نسل جدید ماندگاری بیشتری دارد و تجربه امسال نشان داد که نوجوانان با چنین قالب‌هایی ارتباط خوبی برقرار می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه برای برگزارکنندگان این بود که برخی مخاطبان تصور می‌کردند برای اجرای این بخش از یک گروه حرفه‌ای خارج از مجموعه استفاده شده است، در حالی که تمام این فعالیت‌ها توسط نیروهای خود هیئت و جوانانی انجام شد که با اخلاص در برپایی برنامه مشارکت داشتند.



جوانان هیئت این رویداد را اجرا کردند



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم ادامه داد: طراحی و اجرای بخش‌های مختلف نمایشگاه حاصل تلاش جوانان و اعضای هیئت بود و همین حضور نیروهای جوان و علاقه‌مند در کنار یکدیگر موجب شد برنامه با کیفیت مناسبی اجرا شود.



سلطانی با اشاره به برنامه‌های ادامه‌دار دهه فاطمیه در قم گفت: سوگواره امشب در محله شهرک قائم نیز برپا می‌شود و در این برنامه آیین تشییع نمادین تابوت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از ساعت ۱۹ از ابتدای شهرک به سمت انتهای آن برگزار خواهد شد.



وی همچنین به حضور شهید گمنام در شب پایانی برنامه اشاره کرد و افزود: در شب پایانی توفیق میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس را داشتیم که این شهید در منطقه بدره به شهادت رسیده بود و حضور پیکر مطهر این شهید، فضای معنوی ویژه‌ای در مراسم ایجاد کرد.



سلطانی ادامه داد: حضور مردم در آیین تشییع این شهید گمنام بسیار پرشور بود و استقبال حاضران از این برنامه بر فضای معنوی مراسم افزود.



وی با اشاره به ظرفیت مناطق کم‌برخوردار برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: از فرماندار، استاندار و دیگر مسئولان شهری برای حضور در این برنامه‌ها دعوت شده بود اما متأسفانه این حضور محقق نشد.



حضور مسئولان به شناخت نیازهای محلات کمک می‌کند



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم گفت: حضور مسئولان در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند زمینه آشنایی نزدیک‌تر آنان با ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای این محلات را فراهم کند و در تقویت برنامه‌های فرهنگی نیز مؤثر باشد.



سلطانی با اشاره به ضرورت استمرار حمایت از برنامه‌های فرهنگی در این مناطق افزود: امیدواریم در سال‌های آینده با نگاه برابر و حمایتی مسئولان نسبت به برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر، زمینه برای تقویت زیرساخت‌های موجود فراهم شود.



وی خاطرنشان کرد: بخشی از سازه‌ها و امکاناتی که برای برگزاری این برنامه ایجاد شده است می‌تواند در صورت حمایت و برنامه‌ریزی مناسب، به شکل ماندگار در محلات مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ارائه خدمات فرهنگی بهتر به مردم را فراهم کند.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم در پایان با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های دهه فاطمیه اظهار کرد: استقبال خانواده‌ها و به‌ویژه نوجوانان از نمایشگاه «زیر سایه مادر» نشان داد که می‌توان با استفاده از قالب‌های متنوع فرهنگی و هنری، مفاهیم فاطمی را به شکل مؤثرتری به نسل جدید منتقل کرد.