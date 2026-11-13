به گزارش خبرنگار مهر، دوره استاژ تخصصی فنی و بازآموزی سامبو آقایان روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی در خانه رزمی استان قم برگزار شد.

در این برنامه آموزشی که با هدف تقویت بنیه علمی و فنی فعالان سامبو تدارک دیده شده بود، ۶۰ نفر از مربیان و ورزشکاران حضور یافتند و از مباحث تخصصی ارائه‌شده در این دوره بهره‌مند شدند.

مدرس این استاژ، اسکوئی، مسئول کمیته مربیان و مربی تیم‌های ملی انجمن سامبو جمهوری اسلامی ایران بود که تدریس مباحث فنی و آموزشی را بر عهده داشت.

دانش فنی مربیان به‌روز می‌شود

محور اصلی این دوره، ارتقای سطح آگاهی تخصصی و تقویت مهارت‌های فنی مربیان و ورزشکاران عنوان شده است و بازآموزی فنون و تکنیک‌های رشته سامبو نیز در دستور کار این برنامه آموزشی قرار داشت.