به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، دونالد ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا بار دیگر با تکرار گزافه‌گویی ها مدعی شد که «نابودی بخش انرژی، صنعت و زیرساخت‌های ایران تنها سه روز طول خواهد کشید».

ترامپ که تا کنون به هیچ یک از اهداف تجاوز به ایران دست نیافته است، ادعا کرد: می‌توانم بخش انرژی ایران را در یک روز نابود کنم.

ترامپ روز گذشته هم در اظهاراتی با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران، مدعی شد که در صورت لزوم برای حمله نظامی مجدد تردید نخواهد کرد.

وی همچنین با طرح ادعایی خلاف واقع درباره تنگه هرمز مدعی شد که ایران کنترل این آبراه راهبردی را از دست داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ بار دیگر تلاش کرده است با طرح ادعاهایی درباره وضعیت داخلی ایران و تنگه هرمز، تهدیدهای نظامی واشنگتن را تکرار کند؛ ادعاهایی که باید در چارچوب مواضع و جنگ روانی دولت آمریکا علیه ایران مورد توجه قرار گیرد.