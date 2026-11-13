به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین سندی را منتشر کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین کشورهای عضو توزیع کرده است و شامل پیام‌ها و پاسخ‌های رد و بدل ‌شده بین ایران و مدیرکل آژانس می‌شود.

بر اساس سند منتشر شده از سوی المیادین، این پیام‌ها موضع اصولی ایران را درباره جلوگیری از ورود بازرسان آژانس به تأسیساتی نشان می‌دهد که هدف تجاوز آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند و ایران این مسئله را به وضعیت امنیتی مرتبط می‌داند.

در بخش دیگری از این سند آمده است که پاسخ‌های رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از رضایت خاطر اوست و وی اعلام ایران مبنی بر تعلیق نکردن اجرای توافق پادمان مربوط به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را اقدامی مهم توصیف کرده است.

طبق این سند، ایران در یکی از پیام‌های خود اعلام کرده است که تهدیدات ترامپ، شرایط لازم برای اجرای اقدامات پادمانی مربوط به تأسیسات هسته‌ای ایران را تضعیف کرده و ایران در پیام‌های خود به گروسی بر پایبندی خود به ازسرگیری اجرای تعهدات پادمانی‌اش، به‌ محض فراهم شدن شرایط واقعی تأکید کرده است.

سند مذکور می‌افزاید که پیام ایران پس از آن منتشر شده که واشنگتن برای اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، تا سقف ۲۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

همچنین در یکی از پیام‌های ایران، مورخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ تأکید شده است که به گروسی اطلاع داده شد که بحث درباره سازوکارها و رویه‌های فنی کاری تحت شرایط فعلی قابل انجام نیست.