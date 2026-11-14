به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز در واکنش به لغو پروازها در آمریکا گفت: به نظر نمی‌رسد توقف پروازها ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی بوده باشد.

وی همچنین احتمال داد بحران هوانوردی نتیجه اتکا به سامانه‌ای باشد که بخش‌هایی قدیمی و از کارافتاده دارد.

از سوی دیگر، وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد: هیچ حمله سایبری عامل توقف پروازها نبوده است.

وی افزود: همه افراد در امنیت هستند و آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا مراکز وابسته به خود را فعال کرده است.

این مقام آمریکایی در عین حال تأکید کرد: هیچ حمله سایبری در کار نبوده و دولت همچنان در حال تکمیل روند بررسی و اطمینان‌ یابی است.

وی گفت: دولت با سرعتی بی‌سابقه و از طریق تلاش هماهنگ دستگاه‌های مختلف در حال اقدام است تا وظایف خود در قبال شهروندان را انجام دهد و از ایمنی همگان اطمینان حاصل کند.

وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین اعلام کرد: دولت با فرودگاه‌ها، جوامع محلی، شهرها و ایالت‌ها همکاری می‌کند تا کمک‌های لازم به مسافران ارائه شود.

از سوی دیگر، وزیر حمل‌ونقل آمریکا با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های هوانوردی این کشور گفت: سامانه ناوبری هوایی آمریکا بسیار قدیمی است و بسیاری از برج‌های مراقبت پرواز بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند.

وی تأکید کرد: دولت باید در نوسازی این برج‌ها و همچنین بسیاری از فرودگاه‌های سراسر کشور سرمایه‌گذاری کند.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا با بیان اینکه حریم هوایی این کشور در شامگاه جمعه دوباره بازگشایی شده است، گفت: سرعت بازگشت ترافیک هوایی پایین خواهد بود.

وی افزود: آمریکا با وضعیت اضطراری روبه‌روست و از کنگره می‌خواهد بودجه مورد نیاز برای نوسازی بخش حمل‌ونقل هوایی را تأمین کند.

به گفته او، دولت با سرعتی بی‌سابقه در حال اقدام است، اما منابع مالی موجود برای نوسازی این بخش کافی نیست.

این وزیر آمریکایی تأکید کرد: با تأمین یک سامانه جدید و پیشرفته کنترل ترافیک هوایی مبتنی بر فناوری‌های روز، چنین اختلال‌هایی رخ نخواهد داد.

وی همچنین اعلام کرد: مشکل شناسایی شده و مراکز کنترل ترافیک هوایی اکنون فعال هستند.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا در عین حال هشدار داد: بازگشایی حریم هوایی به معنای برخاستن فوری تمامی پروازها نیست و بازگشت ترافیک هوایی به وضعیت عادی به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.