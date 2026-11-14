به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپایی (یوروکنترل)، به درخواست سازمان هوانوردی فدرال آمریکا، پروازها به مقصد این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

همچنین روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سازمان هوانوردی فدرال مکزیک اعلام کرد که این سازمان از سوی همتای آمریکایی خود درخواست دریافت کرده است تا اجازه برخاستن هواپیماها به مقصد آمریکا را ندهد.

شرکت هواپیمایی کانادا نیز اعلام کرد: تمامی پروازهای خود میان کانادا و آمریکا را تا شامگاه جمعه لغو کرده است.

شرکت هواپیمایی جت‌بلو آمریکا نیز از لغو تمامی پروازهای باقی‌مانده خود به‌استثنای پروازهای عازم اروپا از فرودگاه‌های جان اف. کندی نیویورک و بوستون خبر داد.

شرکت هواپیمایی دلتا نیز اعلام کرد: دستور سازمان هوانوردی فدرال آمریکا برای توقف پروازهای خروجی در سراسر کشور همچنان لازم‌الاجراست.

در همین حال، شرکت امترک، اپراتور ملی راه‌آهن آمریکا نیز از بروز مشکلاتی در وب‌سایت و اپلیکیشن خود خبر داد.

مقام‌های شرکت ایر اسپیس اینتلیجنس که با سازمان هوانوردی فدرال آمریکا در زمینه توسعه هوش مصنوعی همکاری می‌کند، نیز اعلام کردند نرم‌افزارهای این شرکت عامل توقف پروازها نبوده است.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد: دستور توقف پروازهای خروجی در سراسر این کشور که از سوی مرکز فرماندهی این سازمان صادر شده بود، همچنان برقرار است و علت آن اختلال در سامانه‌های ارتباطی عنوان شده است.

این سازمان اعلام کرد: با بازگشت تدریجی تأسیسات ناوبری به مدار فعالیت، اجازه برخاستن هواپیماها با هماهنگی مرکز فرماندهی سامانه کنترل ترافیک هوایی صادر خواهد شد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع گزارش داد که اختلال‌های رخ‌داده در سراسر آمریکا، علاوه بر رادارهای کنترل ترافیک هوایی، توقف هم‌زمان فرکانس‌های رادیویی را نیز شامل می‌شود. این شبکه همچنین به نقل از منبعی دیگر اعلام کرد سازمان هوانوردی فدرال به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع داده است که قطعی ارتباطات ناشی از مشکلی در تجهیزات مسیریاب شبکه بوده است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان به نقل از وب‌سایت «فلایت‌رادار»، بیش از دو ساعت هیچ پروازی از فرودگاه بین‌المللی اوهیر شیکاگو برخاست نکرده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از داده‌های وب‌سایت «فلایت‌اوِر» گزارش داد بیش از هزار و ۱۰۰ پرواز در داخل آمریکا لغو و نزدیک به ۱۰ هزار پرواز با تأخیر مواجه شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز به نقل از وب‌سایت «فلایت‌رادار ۲۴» گزارش داد با وجود تداوم دستور توقف سراسری پروازها، به برخی پروازهای بین‌المللی اجازه خروج از آمریکا داده شده است.

همچنین این روزنامه به نقل از سازمان هوانوردی فدرال مکزیک اعلام کرد که این سازمان از سوی همتای آمریکایی خود درخواستی دریافت کرده است تا اجازه برخاستن هواپیماها به مقصد آمریکا را ندهد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپایی (یوروکنترل)، به درخواست سازمان هوانوردی فدرال آمریکا، پروازها به مقصد این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

پیامدهای اختلال و لغو هزاران پرواز

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز به نقل از وب‌سایت فلایت‌اوِر، شمار پروازهای لغوشده در آمریکا با سرعت در حال افزایش بود و از سه هزار پرواز فراتر رفت.

این روزنامه همچنین از لغو بیش از ۳۷۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه در آمریکا، به دنبال ادامه پیامدهای بحران هوانوردی خبر داد.

وب‌سایت فلایت‌رادار نیز اعلام کرد شمار هواپیماهای حاضر در آسمان آمریکا به کمتر از ۷۰۰ فروند کاهش یافته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فلایت‌رادار گزارش داد تا ساعت ۷ عصر به وقت شرق آمریکا، بیش از 2 هزار و 400 پرواز لغو شده و این آمار همچنان با سرعت در حال افزایش است.

وب‌سایت فلایت‌اوِر نیز اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار پرواز در داخل آمریکا یا پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه‌های این کشور با تأخیر روبه رو شدند و شمار پروازهای لغوشده به چهار هزار و ۲۳۷ مورد رسیده است.

در همین حال، فلایت‌رادار ۲۴ از لغو بیش از پنج هزار پرواز در آمریکا خبر داد و اعلام کرد شمار پروازهای لغوشده همچنان به‌سرعت افزایش می‌یابد.

بر اساس داده‌های این وب‌سایت، فرودگاه بین‌المللی اوهیر شیکاگو با لغو ۴۵۹ پرواز بیشترین آسیب را متحمل شده و پس از آن فرودگاه آتلانتا و فرودگاه لاگواردیا در نیویورک قرار دارند.

نیویورک‌تایمز نیز به نقل از فلایت‌اوِر گزارش داد تا ساعت ۷:۴۵ عصر به وقت شرق آمریکا، نزدیک به 5 هزار پرواز در داخل آمریکا لغو شده بود.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد پس از توقف موقت پروازهای خروجی در سراسر کشور، تأخیر پروازها در شماری از فرودگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

این سازمان همچنین از تأخیر بیش از سه‌ساعته پروازهای خروجی فرودگاه آتلانتا و متوسط تأخیر ۲۶ دقیقه‌ای در پروازهای خروجی فرودگاه بوستون به دلیل تراکم ترافیک هوایی خبر داد.

این سازمان اعلام کرد فرودگاه ملی ریگان در واشنگتن تا ساعت ۶ صبح روز شنبه به وقت محلی، پذیرای پروازهایی نخواهد بود که از فرودگاه‌های دیگر به این محل تغییر مسیر داده می‌شوند.

روزنامه نیویورک‌ پست نیز گزارش داد هنوز زمان مشخصی برای لغو دستور توقف زمینی پروازها در سراسر آمریکا تعیین نشده است.

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از مقام‌هایی گزارش داد هیچ نشانه‌ای از ارتباط حادثه سازمان هوانوردی فدرال با اختلال اخیر خدمات شرکت مایکروسافت وجود ندارد. سخنگوی مایکروسافت نیز به این شبکه گفت این شرکت شواهدی در اختیار ندارد که نشان دهد دستور توقف پروازها با اختلال اخیر خدمات آن مرتبط بوده است.

وزیر حمل‌ونقل کانادا نیز اعلام کرد کشورش آمادگی دارد کمک‌های کامل خود را در اختیار سازمان هوانوردی آمریکا قرار دهد؛ از جمله اینکه در صورت نیاز، پذیرای هواپیما باشد.

بررسی احتمال حمله سایبری

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد بررسی‌های گسترده دولت آمریکا با مشارکت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تاکنون هیچ نشانه‌ای از وقوع حمله‌ای عمدی به دست نداده است.

این منبع افزود بررسی‌های امنیتی شامل ارزیابی دقیق مسیرهای ارتباطی سامانه هوانوردی آمریکا با شبکه‌هایی است که ممکن است در معرض نفوذ عوامل مخرب قرار داشته باشند.

به گفته این منبع، مقام‌ها همچنان احتمال می‌دهند مشکل ایجادشده ناشی از نقص در نرم‌افزارهای ارتباطی بوده باشد، نه اقدامی عمدی؛ همچنین تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر وقوع حمله به دست نیامده است.

نیویورک‌تایمز نیز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اختلال ارتباطی ناشی از یک حادثه سایبری مخرب یا فعالیت زیان‌بار دیگری بوده باشد.

با این حال، یک منبع امنیتی به سی‌ان‌ان گفت انتظار می‌رود نهادهای امنیتی در روزهای آینده نیز تلاش‌های خود را برای شناسایی هرگونه نقطه احتمالی نفوذ به سامانه هوانوردی ادامه دهند؛ زیرا برخی تهدیدهای سایبری ممکن است تنها پس از بررسی عمیق شبکه‌های رایانه‌ای شناسایی شوند.

نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی تأکید کرد ارزیابی فعلی درباره علت قطع ارتباطات که بر ترافیک هوایی تأثیر گذاشته است، ممکن است با دستیابی به اطلاعات جدید تغییر کند.

از سرگیری تدریجی فعالیت‌ها

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد خدمات ارتباطی در برخی تأسیسات کنترل ترافیک هوایی سازمان هوانوردی فدرال آمریکا به‌تدریج در حال بازگشت است.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از سازمان هوانوردی فدرال گزارش داد این سازمان روند لغو تدریجی محدودیت‌ها و ازسرگیری فعالیت‌های معمول هوانوردی را هم‌زمان با بازگشت سامانه‌ها به مدار فعالیت آغاز کرده است.

یک منبع به فاکس‌نیوز گفت با وجود آغاز روند لغو محدودیت‌ها، انتظار می‌رود برخی تأخیرها و لغو پروازها در سراسر آمریکا همچنان ادامه داشته باشد.

این منبع همچنین از صدور مجوز برخاستن برای برخی پروازهای عازم مقاصد خارج از آمریکا، از جمله آلمان و پراگ، پایتخت جمهوری چک خبر داد.

فرودگاه سان‌فرانسیسکو نیز اعلام کرد پروازهای عازم مقاصد آن سوی اقیانوس آرام بار دیگر اجازه برخاستن از این فرودگاه را دریافت کردند.