به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه فلایت رادار تصاویری را از وضعیت آسمان آمریکا و پروازهای هوایی قبل و بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی واشنگتن برای لغو پروازهای خروجی منتشر کرد.

بر اساس آمارهای اداره هواپیمایی فدرال آمریکا روزانه تعداد پروازها در این کشور به ۴۴ هزار و ۳۶۰ مورد می رسد.

همچنین بیش از سه میلیون مسافر روزانه از فرودگاه های آمریکا و به مقصد این فرودگاه ها منتقل می شوند.

برای رصد این حجم از پروازها آمریکا تنها ۱۴ هزار دیده بان و ۵۲۷ برج مراقبت و ۱۴۶ سامانه راداری دارد.

لازم به ذکر است اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) روز جمعه به دنبال آنچه «شرایط فوق‌العاده» و ملاحظات ایمنی خواند، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی در فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد و اعلام کرد: این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.