به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال فاش کرد که برخی از تأسیسات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در پی عملیات اخیر موشکی یمن متحمل حملات و خسارات شدیدی شده‌اند و تعمیر آسیب‌های وارد شده به این تأسیسات ممکن است چندین ماه طول بکشد.

این روزنامه به نقل از منابعی گزارش داد که پروژه فرودگاه ریاض با تأخیرهای قابل پیش‌بینی‌ روبه‌رو شده است؛ زیرا در پی عملیات اخیر یمن، بخشی از فعالیت‌های ساخت‌وساز در این فرودگاه متوقف شده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های ردیابی پرواز که وال‌استریت ژورنال به آن‌ها استناد کرده، هواپیماهای مسافربری تا حد زیادی از فرودگاه ریاض دوری کرده‌اند. به گفته یک منبع آگاه، نگرانی‌ها درباره امنیت ناوبری هوایی در منطقه همچنان ادامه دارد.

وال‌استریت ژورنال اشاره کرد که ادامه تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به مقصد ریاض، در کنار به تعویق افتادن کنفرانس‌ها و رویدادها تا سال آینده، تلاش‌های عربستان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود را تهدید می‌کند؛ تلاش‌هایی که تا حد زیادی بر بخش‌های هوانوردی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و تجارت متکی هستند.

این روزنامه افزود شماری از مدیران اجرایی مقیم ریاض، به‌ جای پذیرش خطر سفر هوایی در شرایط آشفتگی پروازها، ناچار شده‌اند مسیرهای طولانی زمینی را برای سفر به کشورهای دیگر منطقه انتخاب کنند.