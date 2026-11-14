به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فلایت‌اوِر (FlightAware) در بیانیه ای اعلام کرد: امروز شنبه حدود ۴ هزار پرواز داخلی و بین‌ المللی در آمریکا لغو شده است.

در بیانیه صادره از سوی فلایت‌اوِر در این خصوص آمده است: تا کنون شرکت هواپیمایی «دلتا ایرلاینز» ۲۰ درصد، «یونایتد ایرلاینز» ۱۸ درصد و «امریکن ایرلاینز» ۱۵ درصد از پروازهای برنامه‌ ریزی‌ شده‌ امروز خود را لغو کرده‌ اند.

شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا اپساعاتی پیش و پس از یک توقف چند ساعته زمینی، به دنبال اطمینان دادن به آمریکایی‌ ها است که پرواز همچنان «ایمن» است، اما در مورد لغو پروازهای بیشتر هشدار داد، زیرا خطوط هوایی با هزاران مسافر سرگردان دست و پنجه نرم می‌کنند.

وزیر حمل و نقل آمریکا حدود ۱۲ ساعت پس از توقف نادر اما گسترده پروازها در سراسر این کشور در تمام ترافیک هوایی تجاری که سفرهای هوایی ایالات متحده را به هرج و مرج کشاند، در ایکس نوشت: شما همچنان شاهد برخی تاخیرها و لغو پروازها خواهید بود، زیرا شرکت‌ های هواپیمایی پروازها را تغییر برنامه می‌ دهند و هواپیماها یا خدمه را در جایی که بیشتر به آنها نیاز است، مستقر می‌کنند.

این در حالیست که شرکت‌های هواپیمایی آمریکا در تلاش‌ هستند اختلال‌های ناشی از طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در ۲۵ سال گذشته را برطرف کنند؛ توقفی که موجب سرگردانی مسافران و تغییر برنامه سفر تیم‌های ورزشی حرفه‌ای و دانشگاهی شد.

مقام‌های دولت دونالد ترامپ ادعا کردند که اضافه شدن فناوری‌ های جدید به سامانه کنترل ترافیک هوایی، تجهیزات قدیمی این سامانه را تحت فشار قرار داده و موجب اختلال‌ های مقطعی در ارتباطات و رادار شده است.