به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که بر اساس فایل های ضبط شده از مکالمات کنترل ترافیک هوایی، برج مراقبت فرودگاه دالاس لاو فیلد در ایالت تگزاس آمریکا در پی تهدید بمب گذاری، تصمیم به تعطیلی این فرودگاه گرفته است.

این فایل های صوتی نشان می دهند که خطاب به پروازهای ورودی از جمله پروازهای شرکت ساوث وست نسبت به نزدیک شدن به این فرودگاه هشدار داده شده است.

بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این تهدیدات مشخص نشده و معلوم نیست که آیا این گزارشات صحت داشته است.

این در حالی است که روز گذشته اداره هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل اختلال در سامانه های ارتباطی تمامی پروازهای خروجی در آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.