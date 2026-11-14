به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از درخواست ۱۲۰ میلیارد تومانی امیرحسین محمودی هافبک جوان و ملی‌پوش خود، برای افزایش قابل توجه قرارداد فصل جاری و تمدید آن، وارد ماجرایی عجیب شد؛ ماجرایی که با پیشنهاد دو تن از وکلای جدید باشگاه برای بررسی مشتریان رسمی این بازیکن در بازار نقل‌وانتقالات داخلی و خارجی به انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار رسید.

این پیشنهاد که از سوی یکی از اعضای هیئت مدیره مطرح شده بود با اصرار همان افراد و در نهایت تأیید پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه به مرحله اجرا رسید تا پرسپولیس در اقدامی کم‌سابقه به شکل رسمی از مشتریان احتمالی محمودی بخواهد شرایط خود را برای جذب این بازیکن اعلام کنند. تصمیمی که خیلی زود با واکنش‌های مختلفی در فضای فوتبال همراه شد و حتی تعجب بسیاری از هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت.

بازتاب‌های منفی این اتفاق باعث شد مدیران باشگاه بار دیگر به تصمیم اولیه خود برای حفظ محمودی و تمدید قرارداد او با رقمی معقول‌تر از پیشنهاد مطرح‌شده بازگردند. با این حال انتشار آگهی فروش این بازیکن موضوع را از یک اختلاف قراردادی فراتر برد و حساسیت مالکان باشگاه را نیز برانگیخت. به همین دلیل جلساتی با حضور برخی تصمیم‌گیران باشگاه و به‌صورت کاملاً محرمانه برگزار شد تا ابعاد این اتفاق و مسئولیت افرادی که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، بررسی شود.

بررسی‌های انجام‌شده در این نشست‌ها ظاهراً به مشخص شدن فردی منجر شده است که نقش اصلی را در پیشبرد این تصمیم داشته است. مالکان باشگاه ضمن تأکید بر حفظ محمودی و ادامه همکاری با این بازیکن جوان نسبت به نحوه مدیریت این پرونده و تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن تبعات رسانه‌ای و مدیریتی آن اعتراض داشته‌اند. موضوعی که حالا احتمال تغییر در ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس را نیز افزایش داده است.

بر اساس تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده پرسپولیس قصد دارد با افزایش دستمزد محمودی در فصل جاری، قرارداد جدیدی برای ادامه همکاری با او به امضا برساند تا پرونده اختلاف مالی با این بازیکن بسته شود. در مقابل یکی از اعضای هیئت مدیره که در شکل‌گیری ماجرای انتشار آگهی نقش داشته به احتمال فراوان از جمع مدیران باشگاه کنار گذاشته خواهد شد تا تبعات تصمیم جنجالی خود را با از دست دادن جایگاهش در ساختار مدیریتی پرسپولیس تجربه کند.

به این ترتیب ماجرایی که در ابتدا با اختلاف بر سر رقم قرارداد یک بازیکن جوان آغاز شد حالا می‌تواند به تغییر مدیریتی در باشگاه پرسپولیس ختم شود. اتفاقی که نشان می‌دهد انتشار یک آگهی برای فروش بازیکنی که باشگاه در نهایت قصد حفظ او را دارد هزینه‌ای فراتر از یک حاشیه نقل‌وانتقالاتی به همراه داشته است.