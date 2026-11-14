به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری اظهار کرد: در هنگام وقوع جرائم انواع سرقت و قتل، ضمن حفظ خونسردی خود، بدون بر هم زدن محل وقوع حادثه، از ورود افراد متفرقه خودداری کنید و با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید.

این مسئول انتظامی افزود: شهروندان در صورت مشکوک شدن به افرادی که در حال پرسه زدن و دید زدن در مناطق مسکونی هستند موضوع را به پلیس اطلاع دهند و منتظر کارشناسان بررسی صحنه جرم باشید.

سرهنگ علی لشکری تأکید کرد: برای جلوگیری از سرقت، حتماً اماکن را مجهز به تجهیزات الکترونیکی مانند دوربین مدار بسته، دزدگیر و درب‌های ضد سرقت نمایند و اموال با ارزش مانند طلا و وجوه نقد را حتما در صندوق امانات دولتی و خصوصی نگهداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: در استخدام نگهبان یا سرایدار ساختمان با شرکت‌های معتبر قرارداد منعقد شود و حتما قبل از بکارگیری آنها احراز هویت صورت گیرد.