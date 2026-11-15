به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز از ارسال درخواست رسمی باشگاه برای بخشش ادامه محرومیت مدیر تیم فوتبال این باشگاه خبر داد تا حالا این باشگاه منتظر تعلیق محرومیت سرپرست جنجالی خود پس از فیفادی آبان ماه باشد.

درخواست تراکتور در شرایطی مطرح شده که رفتارهای اخیر عزیزی پس از صدور حکم محرومیت، چندان به مذاق اعضای کمیته انضباطی خوش نیامده است. انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی که از سوی برخی به‌عنوان تمسخر حکم انضباطی این کمیته برداشت شده، باعث شده است مخالفت‌هایی جدی با کاهش یا تعلیق محرومیت او شکل بگیرد.

در واقع اعضای کمیته انضباطی که در صدور حکم اولیه نقش داشته‌اند، نسبت به رفتارهای بعدی عزیزی موضع مثبتی ندارند و همین مسئله کار تراکتور را برای جلب موافقت مسئولان انضباطی دشوار کرده است.

اکنون باید دید کمیته استیناف با وجود مخالفت‌های موجود، درخواست باشگاه تراکتور را می‌پذیرد و زمینه بازگشت خداداد عزیزی به نیمکت این تیم را فراهم می‌کند یا محرومیت او طبق حکم قبلی ادامه خواهد داشت. نتیجه این پرونده قرار است در جلسه روز سه‌شنبه مشخص شود.