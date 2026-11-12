به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی با حکم مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه منصوب شد تا پس از پایان همکاری توافقی با محمد میرترابی، هدایت نماینده استان در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور را بر عهده بگیرد.

کیانی که فصل گذشته نیز در ترکیب کادر فنی بعثت حضور داشت و به‌عنوان مربی‌ـ‌بازیکن فعالیت می‌کرد، پیش از این سابقه بازی در تیم‌های تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، خیبر خرم‌آباد و مس کرمان را در کارنامه داشته است. وی در فاصله حضورهای خود در بعثت، هدایت تیم پاس همدان را نیز بر عهده داشته است.

انتخاب سرمربی جدید در شرایطی انجام شده که بعثت کرمانشاه پس از برگزاری ۹ مسابقه در لیگ آزادگان، با ۲ پیروزی، ۳ تساوی و ۴ شکست، ۹ امتیاز به دست آورده و در جایگاه دوازدهم جدول ۱۶ تیمی قرار دارد.

عملکرد آماری این تیم نیز نشان می‌دهد بعثت در ۹ هفته ابتدایی، ۸ گل به ثمر رسانده و ۱۰ گل دریافت کرده است؛ آماری که ضرورت بهبود هم‌زمان عملکرد هجومی و انسجام دفاعی را برای کادر فنی جدید برجسته می‌کند.

آخرین نتیجه بعثت پیش از تغییر سرمربی، شکست چهار بر یک مقابل فرد البرز در هفته نهم لیگ آزادگان بود. این تیم همچنین در چهار مسابقه اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده و روند امتیازگیری‌اش با افت همراه بوده است.

با توجه به جایگاه فعلی بعثت در جدول، کیانی در نخستین مأموریت خود باید برای بازگرداندن تیم به مسیر کسب امتیاز تلاش کند. کاهش اشتباهات دفاعی، افزایش کارایی خط حمله و استفاده بهتر از فرصت‌های گلزنی از جمله محورهایی است که می‌تواند در بهبود نتایج این تیم نقش داشته باشد.

بعثت کرمانشاه در هفته دهم رقابت‌ها، دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان تیم کاراگستر خواهد بود؛ دیداری که نخستین فرصت پیش‌روی سرمربی جدید برای آغاز تغییر در روند نتیجه‌گیری نماینده فوتبال استان است.