علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از لطفت یک مورد حریق دامداری در روستا اعلا سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک دامداری در روستای اعلا، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۵ با خودروهای اطفایی به محل حادثه اعزام شدند.

وی، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: پس از حضور در محل مشخص شد حجم قابل توجهی از کود و لاستیک دچار حریق شده است که به دلیل ماهیت مواد سوختنی، احتمال گسترش آتش وجود داشت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان افزود: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله عملیات اطفای اولیه را با استفاده از تجهیزات لوله‌کشی و آب خودروهای آتش‌نشانی آغاز کردند.

تاج آبادی تصریح کرد: با هماهنگی مالک دامداری، از یک دستگاه تراکتور برای جابه‌جایی توده‌های کود استفاده شد تا امکان دسترسی بهتر به کانون‌های حریق فراهم شود.

وی ادامه داد: پس از اتمام ذخیره آب خودروهای امدادی، نیروها با استفاده از پمپ روبین و تجهیزات کف کش از استخر مجاور دامداری آب‌گیری کردند و عملیات اطفا را ادامه دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان خاطرنشان کرد: پس از خاموش شدن کامل شعله‌ها، محل حادثه برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش مورد پایش قرار گرفت و توصیه‌های ایمنی لازم نیز به مالک دامداری ارائه و نیروهای آتش‌نشانی پس از اطمینان از ایمن‌سازی محل و تکمیل گزارش حادثه به ایستگاه بازگشتند.