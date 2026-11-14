به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با اشاره به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای هدایت منابع مالیاتی به سمت نیازهای عمرانی و خدماتی مناطق اظهار کرد: امسال در مجموع ۵۳ پروژه در شهرستان‌های مختلف استان قزوین در قالب این طرح تعریف شده که سهم شهرستان آوج از این تعداد هفت پروژه است.

وی افزود: مؤدیان مالیاتی شهرستان آوج می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود، در تأمین اعتبار و اجرای طرح‌هایی که به توسعه منطقه کمک می‌کنند، نقش مستقیم داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تشریح پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه آموزش گفت: توسعه مدرسه برکت دشتک آبگرم از جمله طرح‌های آموزشی این شهرستان است که با هدف بهبود فضای تحصیلی و فراهم‌کردن امکانات مناسب‌تر برای دانش‌آموزان در فهرست پروژه‌های نشان‌دار قرار گرفته است.

موسوی صانع ادامه داد: احداث سالن ورزشی اردلان آوج، سالن رزمی آوج و تکمیل سالن ورزشی کلنجین نیز سه پروژه ورزشی پیش‌بینی‌شده در این طرح هستند که می‌توانند به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش امکانات جوانان و نوجوانان منطقه کمک کنند.

وی احداث ساختمان شورای حل اختلاف آبگرم و تکمیل مجتمع فرهنگی آوج را از دیگر پروژه‌های این شهرستان برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها در ارتقای خدمات عمومی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی منطقه مؤثر خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار بیان کرد: هر مؤدی با انتخاب یک پروژه، بخشی از ظرفیت مالیاتی خود را به سمت نیازهای عمرانی و خدماتی جامعه هدایت می‌کند و نتیجه این مشارکت در قالب امکانات و زیرساخت‌های بهتر در زندگی شهروندان نمایان می‌شود.

موسوی صانع یادآور شد: مؤدیان مالیاتی تا پایان آبان‌ماه سال جاری فرصت دارند هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل و تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و در این طرح مشارکت کنند.

وی از مؤدیان شهرستان آوج و سایر مناطق استان دعوت کرد با انتخاب پروژه‌های مورد نیاز منطقه خود، در تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مشارکت داشته باشند.