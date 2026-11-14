خبرگزاری مهر - گروه استان ها: توسعه پایدار بدون پژوهش و شناخت علمی از ظرفیت‌ها و چالش‌ها امکان‌پذیر نیست؛ پژوهشی که از مرز دانشگاه و کتابخانه عبور کند و به تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و حل مسائل جامعه راه یابد.

استان ایلام با ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی، منابع طبیعی، مرز، صنایع دستی و گردشگری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان دانشگاه و مدیریت اجرایی است.

سند توسعه استان؛ تدوین با پشتوانه علمی دانشگاه

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افق ترسیم‌شده برای ایجاد تمدن بزرگ ایرانی اسلامی گفت: تمدن ایرانی اسلامی نیازمند ساخت یک گفتمان و اندیشه‌ورزی نو است که نه به شکل سنتی و نه به شکلی که دنیای مدرن مطرح کرده، ساخته می‌شود.

افشین کریمی افزود: در راستای سند آمایش سرزمینی و برنامه هفتم توسعه، حرکت برای تدوین سند توسعه استان با محوریت مزیت‌های اقتصادی آغاز شد؛ معتقد هستیم برنامه‌ها باید با پیوست‌های علمی و مطالعاتی دقیق شکل بگیرند تا ضریب خطایشان پایین‌تر بیاید و معتبرترین جا برای دولت که بتواند به آن تکیه کند، حوزه دانشگاه است.

به گفته وی، پیش‌نویس سند توسعه به دانشگاه تحویل داده شد و اساتید ساعت‌های متمادی روی آن کار کردند؛ پس از طرح در شورای برنامه‌ریزی و اعمال اصلاحات، این سند به زودی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا روند آن به صورت شفاف برای مردم تبیین شود.

ایلام، پایلوت دستیار هوش مصنوعی استانداران کشور

کریمی از انتخاب استان ایلام به عنوان پایلوت دستیار هوش مصنوعی استانداران با مجری‌گری دانشگاه ایلام خبر داد و گفت: در ۳۱ استان کشور، استان ایلام به عنوان پایلوت دستیار هوش مصنوعی استانداران انتخاب شد و دانشگاه ایلام مجری آن است.

وی با اشاره به اینکه اساتید فناوری دانشگاه ایلام در سطح کشور درجه یک هستند، افزود: همین الان تمام استان‌ها متقاضی‌اند که گروه متشکل از اساتید دانشگاه ایلام به عنوان مشاور اجرایی پروژه دستیارشان فعالیت کنند.

یک درصد اعتبارات پژوهشی؛ ناچیز اما هدفمند

کریمی با اشاره به ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای پژوهش گفت: این موضوع چند سالی است اجرا می‌شود، اما عدد آنقدر ناچیز است که عملاً دستگاه‌ای با ۲۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی نمی‌تواند پژوهشی انجام دهد.

وی افزود: به همین دلیل در شورای برنامه‌ریزی استان با مدیریت استاندار تصمیم گرفته شد این اعتبارات به صورت گلوبال جمع‌آوری و برای پروژه‌های محدود و هدفمند هزینه شود.

به گفته وی، امسال ۹ پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان متناسب با نظام مسائل استان پیش‌بینی شده است؛ از مسائل اقتصادی و نشاط اجتماعی گرفته تا بیماری دیابت، ورزش جوانان، صنعت، گردشگری و کشاورزی.

رویکرد «حکمرانی علمی» در استان ایلام

رئیس دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به رویکرد حکمرانی علمی در استان تصریح کرد: بیش از ۱۱۰ جلسه کارشناسی توسط گروه‌های تخصصی دانشگاه روی این پیش‌نویس برگزار شد.

همایون مرادنژادی مهم‌ترین تفاوت این سند با برنامه‌های پیشین توسعه را پروژه‌محور بودن آن دانست و گفت: در این سند مشخص شده که در حوزه کشاورزی چه پروژه‌هایی، با چه مقیاسی، با چه میزان سرمایه‌گذاری و با چه آورده‌ای اجرا شود و اگر طرح اجرا شود چه بازدهی برای استان خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۶ شاهد اثرگذاری این پیش‌نویس در اعتبارات استان باشیم.

مشوق‌های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های مسئله‌محور

رئیس دانشگاه ایلام با تأکید بر اینکه دانشگاه باید به متن جامعه بیاید و مردم اثر دانشگاه را روی سفره خود ببینند، از تدوین مشوق‌های ویژه در دانشگاه خبر داد.

وی ادامه داد: برای پایان‌نامه‌هایی که متناسب با حل مسائل استان باشند، ۴۰ درصد پژوهانه بیشتر به دانشجو و عضو هیئت علمی پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: دانشگاه خود را متعهد می‌داند که هر سال پاسخگوی چند مسئله از مسائل استان باشد و راه‌حل ارائه کند.

۲۳ طرح پژوهشی مسئله‌محور در دست اجرا

مراد نژادی با اشاره به سامانه «نان» (نظام ایده‌ها و نیازها) در وزارت علوم گفت: بر اساس ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نیازها و مسائل خود را در این سامانه ثبت کنند و دانشجویان نیز می‌توانند پایان‌نامه و رساله خود را از این مسائل انتخاب کنند که در این صورت از حمایت مالی بیشتری برخوردار می‌شوند.

وی از اجرای ۲۳ طرح پژوهشی مسئله‌محور برای استان خبر داد و افزود: برخی از این طرح‌ها به اتمام رسیده است.

اعتماد دستگاه‌ها به دانشگاه، شرط تحقق توسعه دانش‌بنیان

رئیس دانشگاه ایلام در پایان با اشاره به اینکه فاصله میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها یکی از مشکلات کشور و استان است، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه اعتماد کنند و مسائل خود را واگذار کنند، من همین‌جا قول می‌دهم دانشگاه هیچ هزینه‌ای از دستگاه اجرایی دریافت نکند؛ میزان اعتباراتی که ما در دانشگاه برای حل مسائل استان اختصاص می‌دهیم، بسیار فراتر از یک درصد است.

وی تأکید کرد: دانشگاه مال مردم است و باید اثرش در زندگی مردم دیده شود؛ کشاورز ما اگر مشکل کم‌آبی دارد، صنعت ما اگر مشکل بهره‌وری دارد و جوان ما اگر مشکل اشتغال دارد، دانشگاه باید پاسخگو باشد.

کریمی نیز با اشاره به اینکه هیچ راهی جز حرکت به سمت علم و دانش نداریم و باید اقتصاد، امنیت و معیشت خود را مبتنی بر دانش کنیم، خاطرنشان کرد: باید مدیران اجرایی و بخش خصوصی طعم حل مسائل توسط پژوهش را بچشند و خودشان سراغ پژوهشگر بروند؛ زمینه آینده امیدوارکننده‌ای برای استان ترسیم شده است.

چرخ توسعه ایلام سال‌هاست که در میان فاصله‌های پیدا و پنهان میان تالارهای دانشگاه و راهروهای اداری می‌لنگد؛ اما خیز تازه برای تدوین سند پروژه‌محور، تمرکز بر هوش مصنوعی و هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی،نشان می‌دهد که اگر اعتماد متقابل جایگزین نگاه‌های تشریفاتی شود، می‌توان به روزهایی امید بست که در آن، علم نه در آرشیو کتابخانه‌ها، که بر سفره و معیشت مردم این دیار نشسته است. تحقق این چشم‌انداز، اکنون بیش از هر چیز به اراده پولادین مدیران اجرایی در واگذاری میدان به دانشگاهیان بستگی دارد.