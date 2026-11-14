به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش آنلاین کیفیت هوای استان بوشهر در ساعت ۹ صبح شنبه، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه منطقه ویژه اقتصادی پارس یک، به عدد ۲۰۰ رسیده که در محدوده ناسالم قرار دارد.

مطابق این داده‌ها، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه عسلویه با آلاینده ذرات معلق عدد ۴۲ و در ایستگاه کنگان عدد ۴۹ ثبت شده که هر دو در محدوده پاک قرار دارند.

در شهر بوشهر نیز شاخص کیفیت هوا در ایستگاه عمومی با آلاینده، عدد ۹۲ گزارش شده که در محدوده قابل قبول است. همچنین ایستگاه مرکز بهداشت بوشهر با آلاینده ذرات معلق شاخص ۷۴ را ثبت کرده است.

در برازجان نیز شاخص کیفیت هوا بر اساس آلاینده به عدد ۷۵ رسیده که نشان‌دهنده وضعیت قابل قبول است.

بر اساس استانداردهای شاخص کیفیت هوا، اعداد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵۱ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم برای عموم است.

در شرایط ناسالم، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های سنگین و طولانی خارج از منزل را کاهش دهند.

گفتنی است شاخص آنلاین کیفیت هوا بر اساس محاسبات مربوط به ۲۴ ساعت گذشته منتهی به زمان ثبت داده‌ها تعیین می‌شود.